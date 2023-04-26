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Kısmetse Olur Sedat Polat, Burak Öksüzoğlu ile düet yaptı! Klip sosyal medyanın diline düştü

26.04.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinde yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Programın favori isimlerinden biri olan Sedat Polat, Burak Öksüzoğlu ile yaptığı düetle gündem oldu. Öksüzoğlu'nun Yangın şarkısı yeniden uyarlandı ve Kısmetse Olur evinde çekilen klip sosyal medyanın diline düştü.

Kısmetse Olur Sedat Polat, Burak Öksüzoğlu ile düet yaptı! Klip sosyal medyanın diline düştü

Öykü Serter'in sunumu ile YouTube platformu üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ifşalar, kavgalar ve ayrılıklar bitmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan Kısmetse Olur'da bu defa eski sezondan adını sık sık duyduğumuz Burak Öksüzoğlu'nun Yangın şarkısı gündem oldu.

Programın favori damat adaylarından olan ve Elif ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Sedat Polat, Burak Öksüzoğlu ile düet yaptı. Espi mahlaslı Polat, Öksüzoğlu'nun Yangın şarkısını birlikte günümüze uyarlayıp birde klip çektiler.

Sedat Polat

Kısmetse Olur evinde çekilen şarkının klinde Elif ve Sedat'ın görüntüleri yer aldı. Fakat şarkının yeni versiyonu pek de beğenilmedi ve sosyal medyanın diline düştü.

sedat polat 2

Sosyal medyada; 'Kulaklarım kaldıramadı bu işkenceyi', 'Sedat sen şarkı çıkarmamalısın bence', ' Bu çocuğun emeğine yazık olmuş', 'Yangın şarkısından sorumlu değilim' gibi yorumlar yapıldı.

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