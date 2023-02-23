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  4. Kısmetse Olur'u terk eden Aybüke ve Tolga çiftinden açıklama! 'Sevgilimin gururu kırılıyordu'

Kısmetse Olur'u terk eden Aybüke ve Tolga çiftinden açıklama! 'Sevgilimin gururu kırılıyordu'

23.02.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edildikleri konuşulan Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal çiftinden açıklama geldi.

Kısmetse Olur'u terk eden Aybüke ve Tolga çiftinden açıklama! 'Sevgilimin gururu kırılıyordu'

Kısmetse Olur yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti, sosyal medyada yaptıkları canlı yayında programdan ayrılma sebeplerini anlattı.

''BİLEREK ÇIKTIK''

Tolga Kandemir, ''Aramızda büyük bir aşk vardı, bunu orada devam ettirmek istemedik, dışarıda daha güzel yaşayacağımızı düşündük ve bilerek çıktık'' dedi.

Kısmetse Olur'dan ayrılan Aybüke ve Tolga çiftinden açıklama! 'İçerideki yarışmacıların zorbalığıyla...'

''SEVGİLİMİN GURURU KIRILIYORDU''

Aybüke Çangal ise ''Bu yüzde yüz içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Biz zaten onlarla baş edebiliyorduk, yine baş edebilirdik ama benim sevgilimin orada gururu kırılıyordu. Biz yan yanayız ve bir ilişkimiz var, benim adım orada başkasıyla geçiriliyordu, halbuki böyle bir şey yok, bu sosyal medya algılarıyla olan bir şey'' ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur'dan ayrılan Aybüke ve Tolga çiftinden açıklama! 'İçerideki yarışmacıların zorbalığıyla...'

ÖYKÜ SERTER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter, Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftine dair yaptığı açıklamada ''Maalesef geçerli bir mazeretleri olmadığı halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke, yarışma kuralları gereği diskalifiye edilmişlerdir. Kurallar en başından beri herkes için eşit ve geçerlidir. Ancak diliyoruz ki bu çok ama çok zor bir yarışma, yıpratan bir yarışma. Bu nedenle gitmek isteyene izin veriyoruz'' demişti.

Kısmetse Olur'dan ayrılan Aybüke ve Tolga çiftinden açıklama! 'Sevgilimin gururu kırılıyordu'


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