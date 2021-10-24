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Kısmetse Olur’un en çok konuşulan isimlerindendi! Akın Kırıkkayaoğlu'un asıl mesleği şaşırttı

24.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması 2015-2016 sezonu itibarıyla birkaç yıl seyirciyi ekrana bağlayan bir yarışma oldu. Kısmetse Olur yarışmacıları her zaman spekülasyonlara sebep oldu ve çok merak edildi. Ancak yarışmanın bitmesinin ve üzerinden vakit geçmesinin ardından yarışmacılar teker teker unutuldu. Kısmetini bulanlar hayatlarına eşleriyle devam ederken bulamayanlar yeni yollara yöneldi. O yarışmacılardan biri de Akın Kırıkkayaoğlu oldu. Kısmetse Olur Akın’ın mesleği dikkat çekti.

Kısmetse Olur’un en çok konuşulan isimlerindendi! Akın Kırıkkayaoğlu'un asıl mesleği şaşırttı

Popüler yarışma Kısmetse Olur’dan çıkan yarışmacılar, yarışmanın bitişinin ardından kendilerine yeni yollar aramaya başladı. Popülerliği sürdürmek isteyenler sosyal medya hesaplarını aktif tutarken bu süreçten yorulanlar sessizliğe büründü. Yarışmacılardan Akın Kırıkkayaoğlu ise yarışma esnasında yaşadığı fırtınalı aşkı Tuğçe’yi geçmişe gömdü ve yepyeni bir yola girdi.

Kısmetse Olur’un Akın’ı şimdi nerede? İşte Akın Kırıkkayaoğlu'un mesleği şaşırttı

KISMETSE OLUR'UN AKIN'I ŞİMDİ NEREDE?

Akın Kırıkkayaoğlu, yarışmanın ardından ekranlara Chef’s Arena yarışmasıyla döndü. Kırıkkayaoğlu, şef olabilmek için haftalarca Chef’s Arena yarışmasında yarıştı. Bir Youtube kanalında bu mesleği nasıl seçtiğini şu sözlerle anlattı: “Öncelikle bu meslek bir tutku. Ben yalnız kalarak başladım bu mesleğe. Annem misafirlikteyken kendime ne yapacağımı düşünürken güzel güzel yumurta çeşitleri yaparak başladım. Sonra merak salmaya başladım 13-14 yaşlarındaydım. İnanılmaz bir şey. Yarattıkça bir çok şey ortaya çıkmaya başladı. Bir anda kendimi mesleğin içinde buldum. Önce garsonluk yaptım. O dönem üniversiteye gitmiştim. Sonrasında çok güzel bir fırsat geldi. Çok sevdiğim bir ağabeyim bana restoranını açtı. Oraya girdim Asya mutfağında başladım. Sıfırdan başlamam gerekirken bir anda yukarıdan başladım. Sonra Uzak Doğu, Asya mutfağı derken karar verdim okuduğum üniversiteyi bırakmaya. Bir sene çalıştım ama tabii ailem beni okuyor biliyordu. Şu an izleyince biraz kızacaklar ama…”

Şimdilerde sosyal medyadan uzak yaşayan Akın Kırıkkayaoğlu, evli ve bir oğlu var. Aynı zamanda Nişantaşı'nda bir restoranda şef olarak çalışıyor.

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