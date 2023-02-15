Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Uzun bir aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından yayınlanmıyor. Tüm program takipçileri Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur 49. yeni bölüm tarihi henüz belli değil. Kısmetse Olur yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BİR SÜRE YAYIN YAPMAMA KARARI ALDI

Kısmetse Olur programının yayınlanmayı durdurma kararının açıklaması şöyleydi;

"Geçmiş olsun Türkiye. Ülkemizin pek çok ilini etkileyen deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Bu nedenle bir süre yayın yapmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Anlayışınızı rica ederiz."

KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor. Kısmetse Olur'un 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.

