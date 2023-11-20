MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmi felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı! Popstar Mehtap Yılmaz yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı

Kısmi felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı! Popstar Mehtap Yılmaz yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı

20.11.2023 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Popstar Alaturka' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Acil olarak hastaneye kaldıran Yılmaz geçtiğimiz günlerde normal odaya alındı. Popstar Mehtap yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı.

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti.

Yılmaz tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde Kanal D habere anlatan Popstar Mehtap, ‘Kolum ve ayağımda hissizlik oldu yere düştüm. 10-15 dakika o şekilde yerde hareketsiz kalmışım. Benim hayatımı kediler kurtardı. Yakınlarım beni o şekilde fark etti.' dedi.

popstar

'O RİSKİ KABUL ETTİM'

Çok riskli bir operasyon geçirdiğini söyleyen Mehtap, 'Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı. O riski kabul ettim. Tedavim başladı. Fizik tedavi sürecim başladı.' ifadelerini kullandı.

popstar 2

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmıştı. Ünlü isim; "Canlarım benim, sizlerin dualarını kabul etti Allah'ım bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız ben de daha iyiyim, ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum cansınız" ifadelerini kullanmıştı.

Popstar 3

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hikayesi şaşırttı! 3 aylıkken evlatlık verilmiş, yıllarca Paris'te yaşamışHikayesi şaşırttı! 3 aylıkken evlatlık verilmiş, yıllarca Paris'te yaşamış
Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."
45 kilo birden verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş 45 kilo birden verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş
Anahtar Kelimeler:
Mehtap Yılmaz popstar mehtap yılmaz popstar Ebru Gündeş
En Çok Okunan Haberler
Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."

Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.