Kısmi felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı! Popstar Mehtap Yılmaz yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti.

Yılmaz tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde Kanal D habere anlatan Popstar Mehtap, ‘Kolum ve ayağımda hissizlik oldu yere düştüm. 10-15 dakika o şekilde yerde hareketsiz kalmışım. Benim hayatımı kediler kurtardı. Yakınlarım beni o şekilde fark etti.' dedi.

'O RİSKİ KABUL ETTİM'

Çok riskli bir operasyon geçirdiğini söyleyen Mehtap, 'Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı. O riski kabul ettim. Tedavim başladı. Fizik tedavi sürecim başladı.' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmıştı. Ünlü isim; "Canlarım benim, sizlerin dualarını kabul etti Allah'ım bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız ben de daha iyiyim, ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum cansınız" ifadelerini kullanmıştı.









