Kit Harington, Game of Thrones’un final sezonunu hala izlememiş

Ekranların kült dizisi Game of Thrones’un başrol oyuncusu Kit Harington, dizinin çok eleştirilen 8. ve final sezonunu halen izlemediğini itiraf etti.

HBO’nun popüler dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran aktör, kendisine final sezonuna yönelik yoğun tepkilerin sorulduğu 22 Eylül Pazar günkü Emmy Ödül Töreni sahne arkasında muhabirlere konuştu.

Independent Türkçe’nin haberine göre; Harington, Entertainment Tonight’a yaptığı açıklamada, “Diziyi hala izlemedim. İhtilaflı tartışmayla böyle başa çıkıyorum. Final sezonunu izlemedim” dedi.

Oyuncu, yapımı savunmaya şu yorumlarla devam etti:

Diziyi çekmenin nelere mal olduğunu biliyorum. Gerçekten zordu ve herkes işe sevgi ve emeğini kattı. Bence bizim için hikaye anlamında yaptığımız şeyin doğru olduğunu biliyorduk. Ve 10 yıldır onlarla birlikte yaşadığımızdan, karakterler için de doğru olanın bu olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bizim için tartışma, bizi o kadar da etkilemedi.

David Benioff ve DB Weiss’ın diziye verdiği yönü eleştiren bir milyondan fazla Game of Thrones hayranı, final sezonunun yeni senaristlerle yeniden çekilmesi talebiyle bir dilekçe imzalamıştı.

Yarattığı ihtilafa rağmen dizi, Emmy Ödülleri’nde Harington’ın Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adaylığıyla birlikte rekor sayıda, 32 ödüle aday gösterildi. Ancak En iyi Drama ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Peter Dinklage) olmak üzere törenden iki ödülle ayrıldı.



