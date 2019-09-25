Mynet Trend

Kit Harington, Game of Thrones’un final sezonunu hala izlememiş

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harington, Game of Thrones’un final sezonunu izlemediğini itiraf etti.

Kit Harington, Game of Thrones’un final sezonunu hala izlememiş

Ekranların kült dizisi Game of Thrones’un başrol oyuncusu Kit Harington, dizinin çok eleştirilen 8. ve final sezonunu halen izlemediğini itiraf etti.

HBO’nun popüler dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran aktör, kendisine final sezonuna yönelik yoğun tepkilerin sorulduğu 22 Eylül Pazar günkü Emmy Ödül Töreni sahne arkasında muhabirlere konuştu.

Independent Türkçe’nin haberine göre; Harington, Entertainment Tonight’a yaptığı açıklamada, “Diziyi hala izlemedim. İhtilaflı tartışmayla böyle başa çıkıyorum. Final sezonunu izlemedim” dedi.
Oyuncu, yapımı savunmaya şu yorumlarla devam etti:

Diziyi çekmenin nelere mal olduğunu biliyorum. Gerçekten zordu ve herkes işe sevgi ve emeğini kattı. Bence bizim için hikaye anlamında yaptığımız şeyin doğru olduğunu biliyorduk. Ve 10 yıldır onlarla birlikte yaşadığımızdan, karakterler için de doğru olanın bu olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bizim için tartışma, bizi o kadar da etkilemedi.

David Benioff ve DB Weiss’ın diziye verdiği yönü eleştiren bir milyondan fazla Game of Thrones hayranı, final sezonunun yeni senaristlerle yeniden çekilmesi talebiyle bir dilekçe imzalamıştı.
Yarattığı ihtilafa rağmen dizi, Emmy Ödülleri’nde Harington’ın Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adaylığıyla birlikte rekor sayıda, 32 ödüle aday gösterildi. Ancak En iyi Drama ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Peter Dinklage) olmak üzere törenden iki ödülle ayrıldı.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Listede Türk filmi de var! İşte 21. yüzyılın en iyi 100 filmi Listede Türk filmi de var! İşte 21. yüzyılın en iyi 100 filmi
Ödüllü yapımcı hayatını kaybettiÖdüllü yapımcı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones Jon Snow Kit Harington

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Guardian’a göre 21. yüzyılın en iyi 100 filmi

Listede Türk filmi de var! İşte 21. yüzyılın en iyi 100 filmi

"The Simpson's" ve "Rick & Morty" dizilerinin yapımcılarından Mike Mendel hayatını kaybetti

Ödüllü yapımcı hayatını kaybetti

Jennifer Lopez’in oynadığı Hustlers’a dava açacak

Jennifer Lopez’e darbe üstüne darbe! Davayla karşı karşıya

Engelsiz yarışma filmleri belli oldu

Engelsiz yarışma filmleri belli oldu

Empire 6’ıncı sezonuyla dönüyor

Empire 6’ıncı sezonuyla dönüyor

Malefiz: Kötülüğün Gücü filminden Angelina Jolie özel videosu yayınlandı

Angelina Jolie zorlu düşmanlarla dolu bir yolculukta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.