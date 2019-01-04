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Kitap çıkaran Çağatay Akman alay konusu oldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla tanınan Çağatay Akman, 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' isimli bir kitap çıkardı. Akman'ın çıkardığı kitap sosyal medyada alay konusu oldu.

Kitap çıkaran Çağatay Akman alay konusu oldu!

2016 yılının son günlerinde 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla müzik dünyasını sallayan genç şarkıcı Çağatay Akman, kitap çıkardı. Kariyerini ve hayatını anlattığı bir kitap çıkaran Akman, takipçilerinin desteğinin yanı sıra birçok eleştiri de aldı.

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ÇAĞATAY AKMAN KİTAP ÇIKARDI

Şarkılarına bir süre ara veren 20 yaşındaki Çağatay Akman, 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' diye kitap çıkardı. 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' isimli bu ilk kitap, 2645 Kitap bünyesinde yayınlandı. Volkan Sönmez Genel Koordinatörlüğünde ve Şükrü Çetin Editörlüğüne yayınlanan kitabın kapak tasarımı Abdullah Özdoğan'a ait.

ALAY KONUSU OLDU

Genç şarkıcı, hayatını anlattığı kitabını sosyal medya hesabında paylaşınca da alay konusu oldu. Akman'a "Bu kitap bize ne katacak?", "Keşke şarkıcılar şarkı söylese", ve "Eline kalem alan kitap yazıyor" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çağatay akman sosyal medya

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