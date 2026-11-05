Gözlüğünüzü silerken bu hataları asla yapmayın: Çizilmesine sebep oluyor

Uzmanlara göre tek kullanımlık peçete ve kağıt havlular camları çizebiliyor, üzerinde iz ve tüy bırakabiliyor. Tişörtle silmek de önerilmiyor. Çünkü kumaşta biriken toz ve yağ kalıntıları, özellikle kuru camlarda çizilmelere neden olabiliyor.

EV TEMİZLEYİCİLERİ DE GÖZLÜK CAMLARINA ZARAR VERİYOR

Gözlük temizliğinde yapılan bir diğer hata ise ev tipi temizlik ürünlerini kullanmak. Bu ürünlerde bulunan amonyak, gözlük camlarına zarar verebiliyor.

GÖZLÜK CAMLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

Uzmanlar, gözlük camlarının ve çerçevelerinin sıvı bulaşık deterjanı ve suyla yıkanmasını öneriyor. Kurulama için temiz bir bez kullanılabileceği belirtiliyor.