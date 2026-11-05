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Gözlüğünüzü silerken bu hataları asla yapmayın: Çizilmesine sebep oluyor

Gözlük camlarını temizlemek için peçete, kağıt havlu veya tişört kullananlar büyük bir hata yapıyor olabilir. Utah Üniversitesi Sağlık Merkezi, yanlış temizlik yöntemlerinin gözlük camlarında çiziklere ve kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Gözlüğünüzü silerken bu hataları asla yapmayın: Çizilmesine sebep oluyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Uzmanlara göre tek kullanımlık peçete ve kağıt havlular camları çizebiliyor, üzerinde iz ve tüy bırakabiliyor. Tişörtle silmek de önerilmiyor. Çünkü kumaşta biriken toz ve yağ kalıntıları, özellikle kuru camlarda çizilmelere neden olabiliyor.

Gözlüğünüzü silerken bu hataları asla yapmayın: Çizilmesine sebep oluyor 1

EV TEMİZLEYİCİLERİ DE GÖZLÜK CAMLARINA ZARAR VERİYOR

Gözlük temizliğinde yapılan bir diğer hata ise ev tipi temizlik ürünlerini kullanmak. Bu ürünlerde bulunan amonyak, gözlük camlarına zarar verebiliyor.

Gözlüğünüzü silerken bu hataları asla yapmayın: Çizilmesine sebep oluyor 2

GÖZLÜK CAMLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

Uzmanlar, gözlük camlarının ve çerçevelerinin sıvı bulaşık deterjanı ve suyla yıkanmasını öneriyor. Kurulama için temiz bir bez kullanılabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözlük cam
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