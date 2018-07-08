MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram'ı sallayan paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 21:14 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin çekimlerini sürdüren Tatlıtuğ'un köpeğiyle çektiği fotoğrafı, bir saat içinde 200 binden fazla beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram'ı sallayan paylaşım!

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nda başrol oynayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ film çekimlerini sürdürüyor. Stil danışmanı eşi Başak Dizer arkadaşları ile Uzak Doğu turuna çıkarken, ünlü oyuncu film çekimleri nedeniyle eşine eşlik edemedi.

Instagram hesabını fazla aktif kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ uzun bir aradan sonra ilk defa fotoğraf paylaştı. Arabasının içinde köpeğiyle birlikte çektiği pozu paylaşayn Tatlıtuğ'un fotoğrafı bir saat içinde 200 binden fazla beğeni aldı. Sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi olan ünlü oyuncunun hayranları fotoğrafa yorum yağdırdı! Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ’un hayranları 'Köpeği bile yakışıklı' yorumunu yaptı.

kıvanc-instagram

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