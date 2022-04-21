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Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi

21.04.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra oyuncu Selahattin Paşalı da çocuğunun adını rol aldığı diziden esinlenerek koydu. Lara Tümer ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Paşalı, başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinden esinlenerek kızına "Leyla Pera" adını vereceklerini söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi

Kalp Atışı, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. Genç yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

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"PERA PALAS'TA GECE YARISI'NIN DEVAMI GELECEK"

Törende Gazete Magazin'e açıklamalar yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.

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BEBEĞİN ADI LEYLA PERA OLACAK

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
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KIVANÇ TATLITUĞ'UN İZİNDEN GİTTİ

Başak Dizer'le yıllar önce rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün kucaklarına aldığı oğullarına Kurt Efe adını koydu. Selahattin Paşalı da Tatlıtuğ'un izinden giderek çocuğuna rol aldığı dizinin adını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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