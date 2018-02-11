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Kıvanç Tatlıtuğ için kamera arkasında 9 dalgıç var

MAGAZİN HABERLERİ | 11.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir, “Hadi Be Oğlum” filminde çarpıcı bir deniz sahnesine imza attı

Kıvanç Tatlıtuğ için kamera arkasında 9 dalgıç var

Kıvanç Tatlıtuğ’un merakla beklenen yeni filmi “Hadi Be Oğlum”un en çarpıcı sahnelerinden biri basınla paylaşıldı.

Tatlıtuğ’un Yücel Erten ve küçük oyuncu Alihan Türkdemir’le kamera karşısına geçtiği deniz sahnesi için titiz bir çalışma yürütüldü.

Kaş’ta 9 dalgıç eşliğinde çekilen sahneler, 2 hafta süren çalışmalar sonucunda tamamlandı.

Yücel Erten ve Alihan Türkdemir, rollerinin hakkını verebilmek için uzun süre profesyonel dalgıçlardan eğitim aldı. Özel hayatında da dalışla ilgilenen Kıvanç Tatlıtuğ ise çekimlerdeki başarılı performansıyla set ekibinin takdirini kazandı. Bir babanın oğlu için verdiği çabayı anlatan “Hadi Be Oğlum”, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Alihan Türkdemir, sudaki başarılı performanslarıyla yönetmenden tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Hadi Be Oğlum

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