MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinde mi buluşuyor?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinde mi buluşuyor?

16.05.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu'da amca-yeğeni oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, 11 yıl sonra yeniden aynı dizide rol almaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Netflix'in yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi‘nin ikinci sezonunda baba-oğul olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinde mi buluşuyor?

Netflix'in Türk bilim kurgu dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'nin ilk sezon çekimleri tamamlanmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin başrollerde oynadığı dizi sonbaharda seyirci karşına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiden 2. sezon onayını da alan diziye usta bir oyuncu Selçuk Yöntem de katılıyor.

EuQJfuxWQAMR1tS
Aşk-ı Memnu'da amca-yeğeni oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, 11 yıl sonra Bir Denizaltı Hikayesi'nde buluşacak. İkili dizide baba-oğulu canlandıracak.

E1gYtsTWYAAcfkt

BİR DENİZALTI HİKAYESİ DİZİSİ HAKKINDA

EuQJh8KXAAAXFjf

OGM Pictures imzalı dizide başta Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci olmak üzere Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

EuQJjYeWQAAIVG7
Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
La Casa De Papel'in yerli versiyonu geliyor! Karakter isimleri İzmir, Sivas, Yozgat...La Casa De Papel'in yerli versiyonu geliyor! Karakter isimleri İzmir, Sivas, Yozgat...
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Selçuk Yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Behlül , Amca imtikan için dönüyor desene !! ????

En Çok Okunan Haberler

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Korkunç olay! Evine 500 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Evine 500 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yeni göğüsleriyle iç çamaşırlı paylaşım

Yeni göğüsleriyle iç çamaşırlı paylaşım

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.