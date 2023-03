Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ne iş yapıyor?

Dizi ve film kariyeri ve rol aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, sevilen ekran yüzleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun kariyerini merak eden kullanıcılar, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla oyuncunun hayatına ilişkin araştırma yapıyor. Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer de oldukça yoğun ilgi görüyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı, yer aldığı dizileri ve filmleri

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Esas çıkışını ise Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle yapmıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. Aşk-ı Memnu dizisi Tatlıtuğ'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getirdi.

2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. 2010'da Ezel dizisinde, dizinin bitmesine yakın Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Oyuncu eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı dizi ile, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Aile dizisi ile de televizyon ekranlarına geri dönmüştür.

BAŞAK DİZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve taasrımcı olarak çalıştı.

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.