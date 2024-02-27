Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman... Servetleri dudak uçuklattı! Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş

Ünlü isimlerin yıllık kazançları ve servetleri merak ediliyor. Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.

Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş... Listedeki isimler dikkat çekti.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL.

Listenin dördüncü sırasında ise son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL.

Üç numara ise Can Yaman. Son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yaman'ın serveti tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

İkinci sırada ise Meryem Uzerli var. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile hafızalara kazınan Uzerli'nin serveti tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

Listenin birinci sırasında ise son olarak Serenay Sarıkay ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ var. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.

Ünlülerin servetleri duyanların ağzını açık bıraktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu rakamları normal bulurken bazıları da çok fazla buldu.







