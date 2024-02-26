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Fiyatı 3 bin 799 TL'ye düştü! Karaca Air Pro Cook 3 in 1 XL Airfryer'ı sizin için inceledik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
26.02.2024 15:09
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Sağlık dolu leziz mi leziz yemekler yapmanızı sağlayacak, kaliteli bir airfryer arayışındaysanız Karaca Air Pro Cook'taki indirimi kaçırmamalısınız. Günün fırsat ürünü olan, çoklu pişirme işleviyle öne çıkan airfryerı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 3 bin 799 TL'ye düştü! Karaca Air Pro Cook 3 in 1 XL Airfryer'ı sizin için inceledik

Evde sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanın en pratik yollarından biri olan airfryerlar, herkesin gözdesi! Sağlıklı beslenmeye geçmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu yeni nesil cihazlar; hiç yağ kullanmadan leziz yemekler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Eğer siz de sağlığınıza yatırım yapmak, üstelik kolay ve pratik bir şekilde yemek hazırlamak isterseniz kaliteli bir airfryer satın alarak kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Sulu yemekten kızartmaya hatta közlemeye kadar 3'ü 1 arada çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook, günün fırsat ürünü! Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

İndirimdeki tüm Karaca ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Karaca Air Pro Cook 3 in 1 XL Ev Yemeği, Közleme, Airfryer Black Silver

Adsız tasarım - 2024-02-26T141414.139

Öne çıkan özellikleri

  • Pişirme, közleme, kızartma olmak üzere üç farklı fonksiyonu bir arada sunar.
  • XL boyutu sayesinde daha fazla yemek hazırlamanıza yardımcı olur.
  • Çoklu pişirme seçenekleri sunarak farklı yemekleri aynı anda pişirebilmenize imkan tanır.
  • Dijital ekranı sayesinde kolayca programlama yapılabilir.
  • Yüksek güçlü turbo fan sistemiyle hızlı ve homojen bir pişirme sağlar.
  • 360 derece dönebilen iç sepeti sayesinde yiyeceklerin her yönden eşit pişmesini sağlar.
  • Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir parçalara sahiptir.
  • 200 dereceye kadar sıcaklık kontrolü yapılabilir.
  • Otomatik kapanma özelliği ile güvenli bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kadar çok iyi olduğunu beklemiyordum. Harika ve çok sevdim, basit kullanılması."

  • "Daha önce başka bir markanın airfryerını kullanıyordum, kaç kere bozuldu, hiç memnun kalmadım. Benim şanssızlığım ama bu harika, çok beğendim. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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