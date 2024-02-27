Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri bot 985 TL indirimle satışta

Hakiki deri ayakkabılar, botlar pek çok avantajı nedeniyle çokça tercih ediliyor. Nefes alabilir bir yapıya sahip olan ve kısa sürede ayağın şeklini alan hakiki deri botlar, gün boyu konfor sağlarken kaliteli bir görünüm de sunuyor. Eğer siz de kaliteli ve uzun ömürlü bir bot arayışındaysanız Camper indiriminin en çok satan bot modellerinden biri olan Camper Brutus Trek HYDROSHIELD® MICHELIN Erkek Bot'a mutlaka göz atmalısınız. Sizin için incelediğimiz botla ilgili detayları görmek için yazımızı okumaya devam edin.

Camper Brutus Trek HYDROSHIELD® MICHELIN Erkek Bot

Su geçirmez HYDROSHIELD® membranlı, EVA orta tabanlı, OrthoLite® Recycled™ ayak tabanlı ve Michelin kauçuk dış tabanlı Camper Brutus Bot, markanın günlük ayakkabı modelleri içinde yüksek performansıyla öne çıkıyor. Üst kısmı hakiki deri olan ayakkabı, kahverengi tasarımıyla her kombine uyum sağlıyor. Dış tabanında %42 kauçuk ve %16 doğal kauçuk kullanılan bot, yürüyüş esnasında üstün kavrama ve dayanıklılık sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rahat ve çok iyi yalıtımı var. Uzun yıllar dayanacağını umuyorum. Ayak numaranıza dikkat edin. Belirleme önerilerinde tutarsızlıklar var."

"Tam beklediğim gibi mükemmel botlar."

Bu içerik 27 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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