Fiyatı 2 bin 634 TL'ye düştü! Çok satan dikey süpürge indirime girdi

Dikey süpürgeler, pratik ve kullanışlı tasarımlarıyla son zamanların en çok tercih edilen elektronik ev aletleri arasında yer alıyor. Geleneksel süpürgelerin aksine, hafif oluşları ve yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde temizlik sürecini daha pratik hale getiren ve kullanıcıların zaman tasarrufu yapmasına yardımcı olan bu cihazlar kullanıcıların yaşam kalitesini de artırıyor. Siz de ev temizliğinde hız, pratiklik ve kolaylık arayaışındaysanız bugüne özel indirimli fiyatıyla dikkat çeken Kalado Akülü Elektrikli Süpürge'ye bir göz atabilirsiniz.

Kalado Akülü Elektrikli Süpürge

Üç mod arasında geçiş yapabilen 80000RPM ultra yüksek hızlı BLDC fırçasız motor kullanan Kalado Akülü Elektrikli Süpürge; tek kişi yaşayanlar, evcil hayvanlı aileler için son derece pratik ve ideal bir seçim. 5 katmanlı yüksek verimli filtre sistemine sahip cihaz, ince partiküllerin %100'ünü, ultra ince partiküllerin %95'ini hapseder, böylece evinizdeki havayı temizler ve kirliliğini ortadan kaldırır. Kordonsuz ve kendinden saplı ürün, hafifliği ve ergonomik tasarımıyla öne çıkar. Zeminleri, halıları, merdivenleri, perdeleri temizlemek için teleskopik çubuklarla monte edilebilen birden fazla fırçası bulunur. Zemin fırçası 90° ile 140° arasında isteğe bağlı olarak döndürülebilir ve LED ışık tasarımı karanlıkta döküntü, toz, evcil hayvan tüylerini temizlemede kolaylık sağlar. Cihaz ayrıca CE sertifikasına sahip olup 2 yıl garantilidir.

Bu içerik 23 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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