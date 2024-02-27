Fiyatı 2 bin 515 TL'ye düştü! Columbia Powder Pass Kapitone Yelek'te kaçırılmayacak fırsat

Columbia kalitesiyle bir kez tanışan, hayran kalıyor desek yanılmış olmayız. Outdoor ve spor giyim severlerin favori markaları arasında yer alan Columbia'nın kapitone yelek ve mont modelleri son zamanların en çok satan ürünlerinden. Amazon'un çok satanlar listesinde de zirvede yer alan Columbia Powder Pass Kapitone Yelek, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Şık tasarımı, dayanıklı yapısı, su ve rüzgar geçirmemesi, ısı yalıtımlı oluşuyla öne çıkan bu ürüne bir şans vermek isterseniz doğru yerdesiniz. Stilinizi ve konforunuzu üst seviyeye çıkarmak için acele edin, işte detaylar!

Columbia Powder Pass Kapitone Yelek

Kapitone deseni sayesinde hem spor hem de şık bir görünüm sunan Columbia Powder Pass Kapitone Yelek, rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen dış materyali sayesinde serin havalarda sizi sıcacık tutar, hafif yağmurlu havalarda ise ıslanmanızı önler. Çevre dostu Omni-Heat™ teknolojisi sayesinde vücut ısınızı muhafaza eden yeleğin iki adet fermuarlı cebi bulunur. Spor ve outdoor aktivitelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Columbia Erkek Powder Pass Kapitone Yelek, fonksiyonelliğiyle vazgeçilmeziniz olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif ama sizi sıcak tutuyor. Çok memnunum."

"Harika yelek, hafif ve sıcak, serin ortamdaki yürüyüşler için uygun. Bir beden daha küçük aldım ve mükemmel."

"Rahat ve ayarlanabilir, kullanışlı."

Bu içerik 27 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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