Kıvanç Tatlıtuğ son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve salı akşamlarına damga vuran Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Riyad'da bir müzik festivaline katılan ünlü isim pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yakışıklı oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a; 'Daha nereye çekeceksin çıtayı?', 'Allah Başak Dizer'e sabır versin', 'Kardeşim atmayın şöyle şeyler', 'Tatlıtuğ karizması diye birşey var öldürücü', 'Parti kur oy verelim gözlerine reis!', 'Adamın ceketinin düğmesine benziyorum' gibi yorumlar yapıldı.







