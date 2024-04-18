Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer beyazlar içinde paylaştı! Bakan bir daha baktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Dizer'in bu defa son pozları dikkat çekti. Beyazlar içinde bir davete hazırlanan ünlü güzeli takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Beyaz taş detaylı elbisesi ve beyaz ayakkabısıyla pozlar veren Dizer'in davet şıklığı oldukça beğenildi.

Başak Dizer'in peş peşe paylaştığı pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü modacı Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip.

Zaman zaman oğlu ve eşi ile paylaşımlar yapan Başak Dizer'in her paylaşımı dikkat çekmeyi başarıyor.







