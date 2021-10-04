Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşı belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'ın "Aşıklar Bayramı" filmindeki rol arkadaşı belli oldu. Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatıyor. Son olarak Elazığ sahneleri çekilen filmde Tatlıtuğ'un babasını usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandırıyor.

Filmin kadrosuna son olarak Tatlıtuğ'un hayat verdiği avukat Yusuf'un eski sevgilisi rolüyle Yasemin Allen katıldı. Oyuncu önümüzdeki günlerde film çekimleri için Kars'a gidecek.

Kemal Varol’un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ babasıyla büyük bir yüzleşme yaşayan avukat Yusuf’a hayat veriyor. Tatlıtuğ yeni filmin çekimlerinden ilk kareyi de geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.



Film Netflix’te seyirciyle buluşacak. Ünlü oyuncu filmin ardından “Yakamoz” adlı denizaltı dizisinin 2. sezon çekimleri için kamera karşısına geçecek.

