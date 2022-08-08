Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmi Âşıklar Bayramı’nın fragmanı yayınlandı! Âşıklar Bayramı ne zaman çıkıyor?

38 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı film merakla bekleniyordu. Özcan Alper’in yönettiği Âşıklar Bayramı filmi sinema severleri meraklandırdı. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı filmin türü dram olarak biliniyor. Filmde baba ve oğlun arasındaki ilişki anlatılacak.

Filmde Kıvanç Tatlıtuğ Yusuf adındaki avukata, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'ye hayat veriyor. Ayrıca fragmanda yer aldığına göre Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerini Hazal Türesan canlandırıyor.

