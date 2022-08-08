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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmi Âşıklar Bayramı’nın fragmanı yayınlandı! Âşıklar Bayramı ne zaman çıkıyor?

08.08.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’de yayınlanacak Âşıklar Bayramı filmi birçok izleyici tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından takip edilen filmin gelişmeleri Netflix Türkiye Twitter hesabında paylaşıldı. Âşıklar Bayramı 2 Eylül’de çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmi Âşıklar Bayramı’nın fragmanı yayınlandı! Âşıklar Bayramı ne zaman çıkıyor?

38 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı film merakla bekleniyordu. Özcan Alper’in yönettiği Âşıklar Bayramı filmi sinema severleri meraklandırdı. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı filmin türü dram olarak biliniyor. Filmde baba ve oğlun arasındaki ilişki anlatılacak.

kıvanç tatlıtuğ

Filmde Kıvanç Tatlıtuğ Yusuf adındaki avukata, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'ye hayat veriyor. Ayrıca fragmanda yer aldığına göre Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerini Hazal Türesan canlandırıyor.

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Netflix Kıvanç Tatlıtuğ aşıklar bayramı
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