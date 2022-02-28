Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit Netflix filminde buluştu!

Son olarak Son Yaz dizisinde başrol oynayan Funda Eryiğit ile Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'in yeni projesinde buluştu.

ONUR SAYLAK YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Netflix Türkiye'nin yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yeni filmi "Nuh Boğuldu"nun çekimleri Assos'ta başladı.

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği başrollerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit yer aldığı filmin senaryosunu yazar Hakan Günday kaleme aldı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, filmin görüntü yönetmenliğini ise Günday'ın senaryosunu yazdığı, Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı "Şahsiyet" dizisinde de çalışan Feza Çaldıran üstleniyor. Şimdilerde baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, film için imaj değişikliğine giderek bıyık bırakmıştı.

