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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile'nin final sahnesinde korkutan kaza! İnceleme başlatıldı

10.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Her bölümü büyük beğeni toplayan dizinin 11. bölüm çekimlerinde bir kaza meydana geldi. Yapım şirketi kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile'nin final sahnesinde korkutan kaza! İnceleme başlatıldı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı Aile dizisi salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizide talihsiz bir kaza yaşandı.

Sette yaşanan kaza hakkında yapım şirketinden açıklama geldi ve kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.

''BAZI ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ YARALANDI''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, şu ifadelere yer verdi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile

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