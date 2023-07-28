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  4. Kıvrımlı model Ashley Graham reklam için cesurdu! Paylaşımı gündem oldu

Kıvrımlı model Ashley Graham reklam için cesurdu! Paylaşımı gündem oldu

28.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Ashley Graham Instagram klibinde kendi kendine bronzlaşırken beyaz iç çamaşırlarıyla kıvrımlarını sergiledi. Graham'ın reklam için sütyenini de çıkarmaya başlayan model hayranlarından tepki de gördü.

Ashley Graham kendine bronzlaşma rutinini gösterirken iç çamaşırlarıyla sansasyonel görünüyordu. Büyük beden modeller arasından başı çeken ve kadın bedeninin yalnızca 0 bedenden ibaret olmadığını her fırsatta vurgulayan güzel model sınırları zorladı.

'Bugün yine bronzlaşma rutinimi paylaşıyorum' diyen kıvrımlı model beyaz iç çamaşırlarıyla reklam yaptı.

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Pembe saçı ve son haliyle sosyal medyanın dilinde Pembe saçı ve son haliyle sosyal medyanın dilinde

Bronzlaştırıcı sürdüğü anları paylaşırken sütyenini de çıkararak frikik vermemek için göğüslerini kontrol etmeye çalışan Graham'a hayranlarından yorum yağdı.

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Modelin bu hareketini gereksiz bulanlar ağırlıktaydı.


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Ashley Graham Model

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