Kıvrımlı model Ashley Graham reklam için cesurdu! Paylaşımı gündem oldu

Ashley Graham kendine bronzlaşma rutinini gösterirken iç çamaşırlarıyla sansasyonel görünüyordu. Büyük beden modeller arasından başı çeken ve kadın bedeninin yalnızca 0 bedenden ibaret olmadığını her fırsatta vurgulayan güzel model sınırları zorladı.
'Bugün yine bronzlaşma rutinimi paylaşıyorum' diyen kıvrımlı model beyaz iç çamaşırlarıyla reklam yaptı.
Bronzlaştırıcı sürdüğü anları paylaşırken sütyenini de çıkararak frikik vermemek için göğüslerini kontrol etmeye çalışan Graham'a hayranlarından yorum yağdı.
Modelin bu hareketini gereksiz bulanlar ağırlıktaydı.