Estetikleriyle gündemdeydi! Barbie akımına uyan Songül Karlı pembe saçı ve son haliyle şoke etti

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı estetik üstüne estetik yaptırıyor. Geçtiğimiz aylarda şarkıcıya estetik operasyonu yapan doktoru, "Orta yüz germe yaptık, Paris ışıltısı tarzı yaptık ve botoks yaptık. Abartı bir şey yapmadık" demişti.

"Maalesef 20 yaşında değiliz" diyen türkücü eleştirilere rağmen "Estetiksiz kimseyi görüyor musunuz sokakta? Yaptırmayan yok. En önemli şey doğru kişiye operasyonu yaptırmak. Doğru doktor önemli... Kendimi seviyorsam sıkıntı yok. Mesajları okumuyorum bile... Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" demişti.

Gelen olumsuz yorumları umursamayan Karlı Barbie akımına da uydu. Pembe saç ve pembe dekolteli kıyafetiyle akıma katılan türkücüyü görenler şoke oldu.



Sosyal medyanın diline düşen Songül Karlı'ya "Kendini ne çok rezil etmeyi seviyorsun", "Abla bu ne hal", "Ya ablam türkücü Barbie olmuş", "Bu estetik barbie mi?" yorumlarında bulundu.



