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Kıyafetinden dolayı müzeye alınmadı! İşte yorumlar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 13.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

25 yaşındaki Instagram yıldızı Newsha Syeh kıyafetinin "uygun" bulunmamasından dolayı Fransa'daki Louvre müzesine alınmadığını duyurdu! Sosyal medyada olayı paylaşayan Avustralyalı fenomene bakın nasıl yorumlar yağdı...

Kıyafetinden dolayı müzeye alınmadı! İşte yorumlar

Instagram'da takipçi sayısı yüksel olan sosyal medya fenomenleri gittikleri her yerde "en iyisi" olmak için her geçen gün daha çok fotoğraf çekiyor, günlük hayatında bile kıyafetlerine ekstra önem veriyor sosyal medyada daha beğeni alma üzerine kombinlerine seçiyor.

Normal sosyal medya kullanıcıları tatilde ya da yurt dışı seyahatlerinde daha rahat kıyafet seçerken sosyal medya güzelleri şık kıyafetlerinden vazgeçemiyor. İşte Avustralyalı Newsha Syeh da bu şık kıyafeti yüzünden başına gelen ilginç bir olayı kendi Instagram hesabından paylaştı.

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Instagram'da 213 bin takipçisi bulunan Newsha Syeh Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesine kıyafeti açık bulunduğu için alınmadığını söyledi.
Müzenin girişinde güvenlikler tarafından içeri alınmadığını ve kıyafetine yapılan tepkinin kendisini bir hayli üzdüğünü dile getiren sosyal medya güzeli, "Dün kıyafetim yüzünden Louvre müzesine alınmadım" diye üzerindeki elbisenin fotoğrafını paylaştı.

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Elbisesinin dekolte kısımlarının kapanması gerektiğini söyleyen görevliler karşısında donup kaldığını belirten Newsha Syeh daha önce de bu kıyafete benzer bir elbiseyle müzeye gittiğini ve alındığını söylerken, "Bir önceki Louvre müzesi ziyaretimde üzerimde buna benzer bir kıyafet vardı ve içeri almışlardı. Bu sefer iğrenç bir muameleye maruz kaldım. Bu bence güvenliğin fesatlığıydı" dedi.

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Fotoğrafını paylaşıp müzeye alınmadığını söyleyen Newsha Syeh'e ise yorumlar gecikmedi. Takipçileri genç yıldıza, "Çok da haksız değiller! O müzeye çocuklar gidiyor. Tarihi açıdan çok önemli bir yer bu kıyafet tabii ki de uygun değil" derken diğer yorumlar şu şekilde oldu:

"Bu kıyafet yatak odası dışındaki her yer için yüzde yüz uygunsuzdur. Senin de biraz saygın olsun. Çocuklar orada tüm dünya memelerini görmek zorunda değil."

"Başına böyle bir şey geldiği için çok üzüldüm. Bence kıyafetin inanılmaz!"

"21. yy'da hala insan giydiğin kıyafete göre seni değerlendiriyor. Bu şiddette ne gerek var yani. Ne diyeceğimi bilemedim."

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Anahtar Kelimeler:
Louvre Müzesi Newsha Syeh

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