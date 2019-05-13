Kıyafetinden dolayı müzeye alınmadı! İşte yorumlar

Instagram'da takipçi sayısı yüksel olan sosyal medya fenomenleri gittikleri her yerde "en iyisi" olmak için her geçen gün daha çok fotoğraf çekiyor, günlük hayatında bile kıyafetlerine ekstra önem veriyor sosyal medyada daha beğeni alma üzerine kombinlerine seçiyor.

Normal sosyal medya kullanıcıları tatilde ya da yurt dışı seyahatlerinde daha rahat kıyafet seçerken sosyal medya güzelleri şık kıyafetlerinden vazgeçemiyor. İşte Avustralyalı Newsha Syeh da bu şık kıyafeti yüzünden başına gelen ilginç bir olayı kendi Instagram hesabından paylaştı.

Instagram'da 213 bin takipçisi bulunan Newsha Syeh Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesine kıyafeti açık bulunduğu için alınmadığını söyledi.

Müzenin girişinde güvenlikler tarafından içeri alınmadığını ve kıyafetine yapılan tepkinin kendisini bir hayli üzdüğünü dile getiren sosyal medya güzeli, "Dün kıyafetim yüzünden Louvre müzesine alınmadım" diye üzerindeki elbisenin fotoğrafını paylaştı.

Elbisesinin dekolte kısımlarının kapanması gerektiğini söyleyen görevliler karşısında donup kaldığını belirten Newsha Syeh daha önce de bu kıyafete benzer bir elbiseyle müzeye gittiğini ve alındığını söylerken, "Bir önceki Louvre müzesi ziyaretimde üzerimde buna benzer bir kıyafet vardı ve içeri almışlardı. Bu sefer iğrenç bir muameleye maruz kaldım. Bu bence güvenliğin fesatlığıydı" dedi.