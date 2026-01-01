Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Kıyamet kopacak' iddiası dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ganalı sahte peygamber Ebo Noah'la ilgili yeni gelişme

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kısa sürede ünlenen ve 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağını iddia eden 'Ebo Noah' tarih gelince tufan yaşanmaması üzerine 'ertelendi' bahanesinde bulunmuştu. Kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaşan ve Gana'da geniş kitleleri arkasına alan Ebo Noah'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

'Kıyamet kopacak' iddiası dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ganalı sahte peygamber Ebo Noah'la ilgili yeni gelişme

Gana'dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dünya gündemine oturan Ebo Noah'ın 25 Aralık'ta kopacağını iddia ettiği büyük tufan kopmamıştı... Dünya çapında ünlenen şahıs Gana'da gözaltına alındı.

Kıyamet kopacak iddiası dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ganalı sahte peygamber Ebo Noah la ilgili yeni gelişme 1

KAMU DÜZENİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE GÖZALTINDA

Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Eshun'un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kıyamet kopacak iddiası dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ganalı sahte peygamber Ebo Noah la ilgili yeni gelişme 2

KEFALET KOŞULU BULUNMUYOR

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, şu aşamada resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı bildirildi.

EBO NOAH NE YAPTI?

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu paylaşımlar, güvenlik birimlerinin kamu düzenini tehdit edebilecek açıklamalara karşı uyarılarının ardından tartışma konusu olmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medyumun 2026 tahminleri arasında Türkiye'de var!Medyumun 2026 tahminleri arasında Türkiye'de var!
Yolun ortasında servis sürücüsüne saldırdıYolun ortasında servis sürücüsüne saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.