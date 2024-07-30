Kıymalı rulo patlıcan tarifi: Kıymalı rulo patlıcan nasıl yapılır?

Uzun süre konuşulacak ve tadı damaklardan çıkmayacak yemeklerle verdiğiniz bir davet için kıymalı rulo patlıcan tarifimizi mutlaka menünüze almalısınız. Bu tarifin hem yapımı son derece kolay hem de lezzeti eşsiz. Şimdiden afiyet olsun.
Sadece birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz enfes bir ana yemek için aşağıda malzemelerini verdiğimiz kıymalı rulo patlıcan tarifimizi tercih edebilirsiniz. Daha çok kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını arttırmanız yeterli olacak.
MALZEMELER
200 gram kıyma
2 diş sarımsak
1 soğan
3 çarliston biber
1 kaşık salça
Yarım çay bardağı domates sosu
Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber
Üzerine:
1 çay bardağı kaynar su
Biraz tuz
1 kaşık salça
TARİF
Patlıcanları alacalı olarak soyun ve uzun uzun kesin.
Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra yağda kızartın.
Soğanları yemeklik doğrayın ve yağ ile bir tavada kavurun.
Biber ve sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.
Kıymayı da ekleyip pişirin.
Diğer malzemeleri de ekleyin ve biraz daha pişirin.
Fırın kabına streç film serin.
Patlıcanları üst üste dizin.
Harcı uç kısma yerleştirin ve streç ile rulo şekli vererek sıkıca sarıp streci çıkartın.
Salçalı sosu üzeri için bir kasede karıştırarak hazırlayın.
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