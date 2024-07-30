YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Dünya Mutfağı Tarifleri
    4. Kıymalı rulo patlıcan tarifi: Kıymalı rulo patlıcan nasıl yapılır?

    Kıymalı rulo patlıcan tarifi: Kıymalı rulo patlıcan nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 18:06
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Uzun süre konuşulacak ve tadı damaklardan çıkmayacak yemeklerle verdiğiniz bir davet için kıymalı rulo patlıcan tarifimizi mutlaka menünüze almalısınız. Bu tarifin hem yapımı son derece kolay hem de lezzeti eşsiz. Şimdiden afiyet olsun.

    Kıymalı rulo patlıcan tarifi: Kıymalı rulo patlıcan nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon 290kal

    Sadece birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz enfes bir ana yemek için aşağıda malzemelerini verdiğimiz kıymalı rulo patlıcan tarifimizi tercih edebilirsiniz. Daha çok kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını arttırmanız yeterli olacak.

    MALZEMELER

    • 200 gram kıyma
    • 2 diş sarımsak
    • 1 soğan
    • 3 çarliston biber
    • 1 kaşık salça
    • Yarım çay bardağı domates sosu
    • Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber
    • Üzerine:
    • 1 çay bardağı kaynar su
    • Biraz tuz
    • 1 kaşık salça

    TARİF

    • Patlıcanları alacalı olarak soyun ve uzun uzun kesin.
    • Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra yağda kızartın.
    • Soğanları yemeklik doğrayın ve yağ ile bir tavada kavurun.
    • Biber ve sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.
    • Kıymayı da ekleyip pişirin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve biraz daha pişirin.
    • Fırın kabına streç film serin.
    • Patlıcanları üst üste dizin.
    • Harcı uç kısma yerleştirin ve streç ile rulo şekli vererek sıkıca sarıp streci çıkartın.
    • Salçalı sosu üzeri için bir kasede karıştırarak hazırlayın.
    • Sıcak fırında 180 derecede pişirin.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    patlıcan
    En Çok Okunan Haberler
    İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

    İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

    Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

    Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

    Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

    Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

    Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

    Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

    F.Bahçe'de yeni transferin görüntüsü olay oldu!

    F.Bahçe'de yeni transferin görüntüsü olay oldu!

    Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

    Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.