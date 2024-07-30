Kıymalı rulo patlıcan tarifi: Kıymalı rulo patlıcan nasıl yapılır?

Sadece birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz enfes bir ana yemek için aşağıda malzemelerini verdiğimiz kıymalı rulo patlıcan tarifimizi tercih edebilirsiniz. Daha çok kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını arttırmanız yeterli olacak.

MALZEMELER 200 gram kıyma

2 diş sarımsak

1 soğan

3 çarliston biber

1 kaşık salça

Yarım çay bardağı domates sosu

Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber

Üzerine:

1 çay bardağı kaynar su

Biraz tuz

1 kaşık salça