Kıymasız yapılan lezzetli bir ara sıcak: Tarsus usulü sarımsaklı köfte tarifi

Mersin'in ilçesi Tarsus'u özellikle meşhur kebabı ve özel humusu ile tanıyoruz. Farklı etnik kökenlerin bir araya gelmesiyle zenginleşen Mersin mutfağı, başka lezzetli yemeklere de ev sahipliği yapıyor. Sarımsaklı köfte ise bunlardan en önemlileri arasında. Bulgur ve unla yapılan köfteyi sarımsaklı salçalı sos, adeta taçlandırıyor. Yemek sofralarınızın gözdesi olacak Tarsus usulü köfte tarifini sizler için derledik. Haydi, tarife geçelim!

TARSUS USULÜ SARIMSAKLI KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı köftelik bulgur

1 yumurta

1 çay bardağı un

Sıcak su

1 yemek kaşığı limon suyu

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Tuz

SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı biber domates karışık salça

1 çay bardağından az zeytinyağı

3 diş dövülmüş sarımsak

2 adet haşlanmış soyulmuş kapya biber

Yarım demet maydanoz

Pul biber

HAZIRLANIŞI