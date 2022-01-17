Kıymasız yapılan lezzetli bir ara sıcak: Tarsus usulü sarımsaklı köfte tarifi

Mersin'in ilçesi Tarsus'u özellikle meşhur kebabı ve özel humusu ile tanıyoruz. Farklı etnik kökenlerin bir araya gelmesiyle zenginleşen Mersin mutfağı, başka lezzetli yemeklere de ev sahipliği yapıyor. Sarımsaklı köfte ise bunlardan en önemlileri arasında. Bulgur ve unla yapılan köfteyi sarımsaklı salçalı sos, adeta taçlandırıyor. Yemek sofralarınızın gözdesi olacak Tarsus usulü köfte tarifini sizler için derledik. Haydi, tarife geçelim!
MALZEMELER
1,5 su bardağı köftelik bulgur
1 yumurta
1 çay bardağı un
Sıcak su
1 yemek kaşığı limon suyu
Kimyon
Pul biber
Karabiber
SOSU İÇİN
1 yemek kaşığı biber domates karışık salça
1 çay bardağından az zeytinyağı
3 diş dövülmüş sarımsak
2 adet haşlanmış soyulmuş kapya biber
Yarım demet maydanoz
HAZIRLANIŞI
Yoğurma kabının içine ince bulguru ve üzerini geçecek kadar kadar kaynar suyu ekleyin.
Ağzını kapatıp bulgur şişene kadar bekleyin.
Ardından yumurtayı, limon suyunu, tuzu, kimyonu, pul biberi ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun.
Yoğurmaya devam ederken içine yavaş yavaş unu ekleyin.
Harcınız kuru bir kıvamda olursa üzerine su serpebilirsiniz.
Kıvamına gelen köfte harcından küçük parçalar koparıp iki elinizin arasında yuvarlayın
Yuvarlak köftelerin ortasına parmağınızla hafifçe bastırarak yuva gibi şekil verin.
Harcın yapışmaması için elinizi ıslatabilirsiniz.
Derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın.
Kaynamaya başlayan suyun içine köfteleri yavaş yavaş ekleyip yaklaşık 5-6 dakika haşlamaya bırakın.
Taşmaması için tencerenin kapağını aralayın ve ocağı orta ateşe getirin.
Pişen köfteler suyun yüzeyine çıkacak.
Sosu için zeytinyağını ocakta ısıtın.
Üzerine salçayı ekleyip karıştırın.
Kırmızı biberleri küçük küçük doğrayın.
Maydanozları ince ince kıyın.
Salçanın içine kırmızı biberi, sarımsağı ve pul biberi ekleyip 3 dakika kavurun.
Köftelerin pişme suyundan bir kepçe sosa ilave ettikten sonra özleşmesi için bir süre daha pişirin.
Haşlanan köfteleri süzgeçli kaşıkla alıp kayık salata tabağına düzgünce koyun.
Sosu, köftelerin üzerine kaşıkla eşit olarak gezdirin.
Üzerine ince kıyılmış maydanozları ekleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum