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Kıymasız yapılan lezzetli bir ara sıcak: Tarsus usulü sarımsaklı köfte tarifi

17.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört bir köşesi harikalarla dolu ülkemizin birbirinden çeşitli yemek kültürleri bulunuyor. Siz de yöresel yemekleri tatmayı seviyorsanız çok lezzetli bir yemek önerimiz var. Tarsus yöresine özgü sarımsaklı köfteyi denediğinizde bağımlısı olacağınızdan eminiz. Bulgurlu köfte ve sarımsaklı sosun buluşması midenize adeta ziyafet çektirecek. Detayları birlikte inceleyelim.

Kıymasız yapılan lezzetli bir ara sıcak: Tarsus usulü sarımsaklı köfte tarifi

Mersin'in ilçesi Tarsus'u özellikle meşhur kebabı ve özel humusu ile tanıyoruz. Farklı etnik kökenlerin bir araya gelmesiyle zenginleşen Mersin mutfağı, başka lezzetli yemeklere de ev sahipliği yapıyor. Sarımsaklı köfte ise bunlardan en önemlileri arasında. Bulgur ve unla yapılan köfteyi sarımsaklı salçalı sos, adeta taçlandırıyor. Yemek sofralarınızın gözdesi olacak Tarsus usulü köfte tarifini sizler için derledik. Haydi, tarife geçelim!

TARSUS USULÜ SARIMSAKLI KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı köftelik bulgur

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Sıcak su

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Tuz

SOSU İÇİN

  • 1 yemek kaşığı biber domates karışık salça

  • 1 çay bardağından az zeytinyağı

  • 3 diş dövülmüş sarımsak

  • 2 adet haşlanmış soyulmuş kapya biber

  • Yarım demet maydanoz

  • Pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Yoğurma kabının içine ince bulguru ve üzerini geçecek kadar kadar kaynar suyu ekleyin.

  • Ağzını kapatıp bulgur şişene kadar bekleyin.

  • Ardından yumurtayı, limon suyunu, tuzu, kimyonu, pul biberi ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun.

  • Yoğurmaya devam ederken içine yavaş yavaş unu ekleyin.

  • Harcınız kuru bir kıvamda olursa üzerine su serpebilirsiniz.

  • Kıvamına gelen köfte harcından küçük parçalar koparıp iki elinizin arasında yuvarlayın

  • Yuvarlak köftelerin ortasına parmağınızla hafifçe bastırarak yuva gibi şekil verin.

  • Harcın yapışmaması için elinizi ıslatabilirsiniz.

  • Derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın.

  • Kaynamaya başlayan suyun içine köfteleri yavaş yavaş ekleyip yaklaşık 5-6 dakika haşlamaya bırakın.

  • Taşmaması için tencerenin kapağını aralayın ve ocağı orta ateşe getirin.

  • Pişen köfteler suyun yüzeyine çıkacak.

  • Sosu için zeytinyağını ocakta ısıtın.

  • Üzerine salçayı ekleyip karıştırın.

  • Kırmızı biberleri küçük küçük doğrayın.

  • Maydanozları ince ince kıyın.

  • Salçanın içine kırmızı biberi, sarımsağı ve pul biberi ekleyip 3 dakika kavurun.

  • Köftelerin pişme suyundan bir kepçe sosa ilave ettikten sonra özleşmesi için bir süre daha pişirin.

  • Haşlanan köfteleri süzgeçli kaşıkla alıp kayık salata tabağına düzgünce koyun.

  • Sosu, köftelerin üzerine kaşıkla eşit olarak gezdirin.

  • Üzerine ince kıyılmış maydanozları ekleyin.

  • Sarımsaklı köfteniz hazır sıcak olarak sunabilirsiniz.

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