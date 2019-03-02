Kız arkadaşı çağırmıştı, babası aniden eve gelince...

Kütahya 75'inci Yıl Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi M.K. (17), iddiaya göre, evde yalnız kalınca erkek arkadaşı A.İ.A.'yı davet etti. Bir süre sonra kızın babası F.K. (48) eve geldi. Paniğe kapılan A.İ.A., 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıktı.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Buradan aşağı inmeye çalışan A.İ.A., dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından A.İ.A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü.
BACAKLARINDA VE DİŞLERİNDE KIRIKLAR VAR
Ağır yaralanan A.İ.A.'nın bacaklarında ve dişlerinde kırıklar olduğu belirlendi. M.K. ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)
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