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Kız arkadaşı çağırmıştı, babası aniden eve gelince...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Kütahya'da evine gittiği kız arkadaşının babası gelince paniğe kapılıp, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan inmeye çalışan A.İ.A., düşerek ağır yaralandı.

Kız arkadaşı çağırmıştı, babası aniden eve gelince...

Kütahya 75'inci Yıl Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi M.K. (17), iddiaya göre, evde yalnız kalınca erkek arkadaşı A.İ.A.'yı davet etti. Bir süre sonra kızın babası F.K. (48) eve geldi. Paniğe kapılan A.İ.A., 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıktı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Buradan aşağı inmeye çalışan A.İ.A., dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından A.İ.A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü.

BACAKLARINDA VE DİŞLERİNDE KIRIKLAR VAR

Ağır yaralanan A.İ.A.'nın bacaklarında ve dişlerinde kırıklar olduğu belirlendi. M.K. ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)

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Kütahya liseli sevgili

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kopsun kıyamet 15-16 yaşında kız eve 17 yaşında erkek alıyor tühh bu yeni nesile
Gençler fazla cesursunuz...
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