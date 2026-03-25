Kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken dolandırıldı: Yarım milyon hiç oldu!

Trabzon’da bir kişi, kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medyadan iletişime geçtiği kişiye 495 bin 600 lira gönderdi. Ancak kısa süre sonra B.T. isimli dolandırıcıya ulaşamadı. Kişi, durumu polise bildirdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Trabzon'da bir kişi, kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

