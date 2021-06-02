Kız bebek için kolay kapı süsü nasıl yapılı?

Kız bebek için evde kapı süsü yapmak isteyenlere rengarenk bir öneri sunuyoruz. Oldukça kolay şekilde hazırlayacağınız kız bebek kapı süsünde ihtiyacınız olan ana malzemeler ise 1 çatal ve renkli ipler.

Kız bebek kapı süsleri için malzemeler: