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Kız bebek için kolay kapı süsü nasıl yapılı?

Betül Songur Betül Songur
02.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerinin dünyaya gelmesini heyecanla bekleyen aileler doğumun yaklaşmasıyla birlikte bebeklerini özenle hazırladıkları partilerle karşılamak istiyor. Beklenen bebek bir de kız çocuğu ise kullanılan süsler daha da renkleniyor. Parti malzemelerini hazır almak yerine kendi elleriyle yapmak isteyenlerse en çok kapı süslerine özeniyor.

Kız bebek için evde kapı süsü yapmak isteyenlere rengarenk bir öneri sunuyoruz. Oldukça kolay şekilde hazırlayacağınız kız bebek kapı süsünde ihtiyacınız olan ana malzemeler ise 1 çatal ve renkli ipler.

Kız bebek kapı süsleri için malzemeler:

  • Bebek mağazalarından alınabilecek tekerlek,
  • Pembe kurdele,
  • Ponpon için ip,
  • Çatal

  • Makas

  • Öncelikle tekerleğin üzerine silikon sürülür. Silikon sürülen yer kurdele ile sarılır. Bu şekilde tekerlek sarma işlemi tamamlanır.
  • Tekerlek bittikten sonra ponpon yapma işlemine geçilir.
  • İp, çatalın ikinci boşluğuna yerleştirilir, uzun kalan kısmı çatalın üstüne sarılır.
  • Sardıktan sonra da, ipi kesip üstten bağlayıp iyice sıkmak gereklidir.
  • İki kere düğüm atılır ve ardından çatal çıkarılır.
  • Üstleri biraz kesilir ve ponpon haline getirilir. Bu ponpon şekli silikon ile tekerleğin üzerine yapıştırılır.
  • Kapı süsü tamamlandıktan sonra, dört parmak eninde kurdele kesilir ve tekerleğin arkasına yapıştırılır.
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