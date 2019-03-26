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Kız çocuğuna iğrenç istismar! Anne ve baba da dahil 13 kişi gözaltında

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YAŞAM  | 26.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 11 kişi ve olaya göz yumdukları ileri sürülen çocuğun anne babası gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kız çocuğuna iğrenç istismar! Anne ve baba da dahil 13 kişi gözaltında

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve çocuğun anne babasının da olaya göz yumduğu yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.

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Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili anne ve babanın da aralarında bulunduğu H.A. (35), M.S. (26), Y.E.O. (24), O.K. (40), S.A. (43), Y.K. (33), Ö.İ. (33), A.D. (62), A.Ş. (39), M.İ. (21), B.K. (41), A.İ. (33) ve Ü.A.'yı (40) gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye düziçi cinsel istismar taciz

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