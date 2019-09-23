Mynet Trend

Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlamıştı! Tutuklandı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 23.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Aksaray'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlamıştı! Tutuklandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik ‘cinsel istismarda bulunmak’, ‘fuhuşa zorlama’ ve ‘çocuk kaçırma’ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Pompalı tüfek dehşeti! 'Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim'Pompalı tüfek dehşeti! 'Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim'
İstanbul'da dünya rekoru kırıldıİstanbul'da dünya rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray kız çocuğu fuhuş

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Çuvalla 4 milyon lira çaldı, polise böyle yakalandı

Çuvalla 4 milyon lira çaldı, polise böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompalı tüfek dehşeti! 'Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim'

Pompalı tüfek dehşeti! 'Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim'

Selçuk Bayraktar: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık

İstanbul'da dünya rekoru kırıldı

Trafik polisleri, kaza yapan araca müdahale ederken şoku yaşadı!

Trafik polisleri, kaza yapan araca müdahale ederken şoku yaşadı!

Siyaset ve sanat camiası kansere yenik düşen Neslican Tay'ı andı! 'Gittin, çok üzgünüz çok'

Siyaset ve sanat camiası kansere yenik düşen Neslican'ı andı!

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla attı!

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla attı!

Bahçeden 900 kilo kuru incir çalınmıştı! Hırsız bakın kim çıktı

Bahçeden 900 kilo kuru incir çalınmıştı! Hırsız bakın kim çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.