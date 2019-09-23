Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlamıştı! Tutuklandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik ‘cinsel istismarda bulunmak’, ‘fuhuşa zorlama’ ve ‘çocuk kaçırma’ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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