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Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.08.2019 20:40 | Son Güncelleme

Malatya'da Hasan A., birlikte dolaşırken gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ile erkek arkadaşı Kerem K.’yi bıçakla yaraladı. Polis, Hasan A.’yı gözaltına aldı.

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan A., kız kardeşi Gurbet A. ve erkek arkadaşı Kerem K.’yi yan yana gördü.

Hasan A.’nın ikilinin yanına gitmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan A., yanındaki bıçakla kız kardeşini ve erkek arkadaşını bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDILAR

Kanlar içinde kalan Gurbet A. ve Kerem K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Hasan A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya bıçaklama

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