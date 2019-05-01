Mynet Trend

Kız kardeşleri uyuduğu sırada dehşet saçtı!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.05.2019 05:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, karı koca evlerinde ölü bulundu. Emniyet ekipleri, çiftin oğlu Birkan Ö'nün (20), tartıştığı anne ve babasını tabancayla öldürdüğünü belirledi.

Kız kardeşleri uyuduğu sırada dehşet saçtı!

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta ikamet eden ailenin 14 yaşındaki kızı, sabah uyandığında bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Fethi Ö. (49) ile annesi Dilek Ö'nün (41) yerde hareketsiz yattığını gördü.

Kızın, komşuları ve babasının iş arkadaşlarına haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin oğlu Birkan Ö'nün (20), 2 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşleri uyuduğu sırada, tartıştığı anne ve babasını tabancayla öldürdüğünü belirledi.

TABANCA ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, plaka takip sisteminden Birkan Ö'nün kullandığı otomobilin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Nimet Sokak'ta ormanlık alanda olduğunu belirledi.

Söz konusu bölgede gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...
Çete lideri Yelena gözaltına alındı!Çete lideri Yelena gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme

Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme

Bir keçi, iki keçi yavrusu, bir koyun, 3 arı kovanı ve çoban köpeği öldürdü! Köye dadandı, huzur bırakmadı

Bir keçi, iki keçi yavrusu, bir koyun, 3 arı kovanı ve çoban köpeği öldürdü! Köye dadandı, huzur bırakmadı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kokunun geldiği yere yönelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

Çete lideri Yelena gözaltına alındı!

Çete lideri Yelena gözaltına alındı!

Çocuğu sokak ortasında döven kişi yakalandı!

Sokak ortasında skandal! O şahıs yakalandı

İstanbul'da kadın pilotun feci sonu

İstanbul'da kadın pilotun feci sonu

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!

Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip, görüntüleri paylaştılar

Üniversite öğrencilerinin atlara yaptıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.