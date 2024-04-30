Kızarmış dondurma tarifi: Kızarmış dondurma nasıl yapılır?

Dondurmayı, çok farklı bir yöntemle ve birkaç aşamadan geçirerek yapılan pratik bir tarifle yemek davetlerinizin gözde tatlısı hâline getirebilirsiniz. Bunun için aşağıda tüm malzemelerini verdiğimiz kızarmış dondurma tarifimize mutlaka göz atmalısınız.
Kızarmış dondurma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve uygulamanız gereken tarif aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de tadı damaklarda kalacak kadar lezzetli bu tarifi çok seveceksiniz.
MALZEMELER
800 gram dondurma (Kesme)
1 yumurtanın beyazı
1 bardak Hindistan cevizi rendesi
Yarım çay bardağı mısır gevreği
Yarım çay bardağı fındık içi
1 yemek kaşığı esmer şeker
Yarım çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı galeta unu
TARİF
Dondurmayı oda sıcaklığındayken 10 parçaya kesin.
Her bir parçayı avcunuzda yuvarlayın.
Dondurma toplarını Hindistan cevizine bulayın ve bir tabağa dizerek buzlukta bekletin.
Yumurta beyazlarını bir kapta çırpın.
Başka bir kapta diğer malzemeleri karıştırın.
Yumurta toplarını önce yumurta akına sonra diğer karışıma bulayın.
Topları bir süre dondurucuda bekletin.
Bir tavada yağ kızdırın.
Kızgın yağda tüm topları 10-20 saniye arası kızartın.
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