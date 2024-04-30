Kızarmış dondurma tarifi: Kızarmış dondurma nasıl yapılır?

Kızarmış dondurma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve uygulamanız gereken tarif aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de tadı damaklarda kalacak kadar lezzetli bu tarifi çok seveceksiniz.

MALZEMELER 800 gram dondurma (Kesme)

1 yumurtanın beyazı

1 bardak Hindistan cevizi rendesi

Yarım çay bardağı mısır gevreği

Yarım çay bardağı fındık içi

1 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı galeta unu

TARİF Dondurmayı oda sıcaklığındayken 10 parçaya kesin.

Her bir parçayı avcunuzda yuvarlayın.

Dondurma toplarını Hindistan cevizine bulayın ve bir tabağa dizerek buzlukta bekletin.

Yumurta beyazlarını bir kapta çırpın.

Başka bir kapta diğer malzemeleri karıştırın.

Yumurta toplarını önce yumurta akına sonra diğer karışıma bulayın.

Topları bir süre dondurucuda bekletin.

Bir tavada yağ kızdırın.

Kızgın yağda tüm topları 10-20 saniye arası kızartın.







