YEMEK

Kızartma yaparken dikkat etmeniz gereken 8 kural

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kızartmalar, her ne kadar pratik ve kolay gibi gözükse de aslında düşündüğümüz kadar kolay hazırlanmaz. Dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta atlandığında hazırladığınız yemeğin tadı mahvolabilir.

Kızartma yaparken dikkat etmeniz gereken 8 kural

Kızartma yaparken bu 8 kuralı atlamayın. Çok daha lezzetli yemekler yapmak için dikkat etmeniz gerekenler;

Kızartma yağını ikinci kez kullanmak istiyorsanız içinde kalan bir önceki artıklardan kurtulmak için süzgeçten geçirin. Böylelikle temiz bir yağ elde edeceksiniz.

süzgeç

Balık gibi ağır kokulu yiyecekler pişirdiğinizde tavayı yıkamadan önce soğuk sudan geçirin. Sonrasında yıkayın. Koku çok daha hızlı bir şekilde yok olacaktır.

balık

Kızartılan ürünlerin fazla yağ çekmemesi için tavayı çok fazla doldurmayın. Ürünleri parça parça pişirebilirsiniz.

et

Kızartma yaparken yağın sıçramaması için tavaya öncesinde bir fiske tuz atın. Bu durum sizi olası kazalardan koruyacaktır.

kızartma

Patlıcanı kızartmadan önce üzerine şeker serpip bekletirseniz, kararmasını ve fazla yağ çekmesini önlemiş olursunuz.

patlıcan

Nar gibi kızarmış bir tavuk yapmak istiyorsanız bunun için tavuğun üzerine tuzlu su sürebilirsiniz.

tavuk

Daha lezzetli ve çıtır çıtır kızarmış balık yapmak için, balıkları yıkayıp kuruladıktan sonra önce süte sonrasında una batırarak kızartabilirsiniz.

hamsi

Yeni kullanacağınız tavanın kızartma yaparken yiyeceklere yapışmaması için öncesinde sirkeli suyla kaynatın, bu işlem tavaya yiyeceklerin yapışmasını önleyecektir.

teflon

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