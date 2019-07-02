Kızartma yaparken dikkat etmeniz gereken 8 kural

Kızartma yaparken bu 8 kuralı atlamayın. Çok daha lezzetli yemekler yapmak için dikkat etmeniz gerekenler;

Kızartma yağını ikinci kez kullanmak istiyorsanız içinde kalan bir önceki artıklardan kurtulmak için süzgeçten geçirin. Böylelikle temiz bir yağ elde edeceksiniz.

Balık gibi ağır kokulu yiyecekler pişirdiğinizde tavayı yıkamadan önce soğuk sudan geçirin. Sonrasında yıkayın. Koku çok daha hızlı bir şekilde yok olacaktır.

Kızartılan ürünlerin fazla yağ çekmemesi için tavayı çok fazla doldurmayın. Ürünleri parça parça pişirebilirsiniz.

Kızartma yaparken yağın sıçramaması için tavaya öncesinde bir fiske tuz atın. Bu durum sizi olası kazalardan koruyacaktır.

Patlıcanı kızartmadan önce üzerine şeker serpip bekletirseniz, kararmasını ve fazla yağ çekmesini önlemiş olursunuz.

Nar gibi kızarmış bir tavuk yapmak istiyorsanız bunun için tavuğun üzerine tuzlu su sürebilirsiniz.

Daha lezzetli ve çıtır çıtır kızarmış balık yapmak için, balıkları yıkayıp kuruladıktan sonra önce süte sonrasında una batırarak kızartabilirsiniz.

Yeni kullanacağınız tavanın kızartma yaparken yiyeceklere yapışmaması için öncesinde sirkeli suyla kaynatın, bu işlem tavaya yiyeceklerin yapışmasını önleyecektir.



