Kızartmalar bu yöntemle yağ çekmiyor! Tuzlu su, sirke...

Yerken kalorisini hiç umursamak istemediğimiz, mutluluk veren yiyeceklerin en üst sırasında yer alan kızartmalar çoğumuzun vazgeçilmezidir. Her biri "Her gün olsa da hep yesek” dediğimiz lezzetlerden. Bu lezzetler ne yazık ki nedenini anlayamadığımız şekilde yağ çekerler. Sebebi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bu işin sırrını çözelim. Öğreneceğiniz bu yöntemler ile bu zamana kadar yediğiniz en iyi kızartmaları yapacaksınız. Hadi kolları sıvama zamanı!

SEBZE SEÇİMİ

Mutfakta en çok kızarttığımız sebze olan patates kızartmasından başlayalım. Patates seçerken taze ve yeşillenmemiş patatesler almaya mutlaka dikkat etmelisiniz. Taze olmayan patates daha uzun sürede pişer ve kızarabilmesi için daha fazla yağa ihtiyaç duyar. Patatesler daha fazla yağın içinde kaldıkça tüm yağı çekmeye başlar ve çıkan sonuç hiç hoş olmaz. Sadece patatesin değil, kızartılacak tüm sebzelerin taze olması en önemli püf noktalardandır.

SOĞUK SU



Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta suyun soğuk olmasıdır. Kızartma yapmak için doğradığınız sebzeleri soğuk su ile yıkayın.

Daha sonra soğuk su dolusu bir kabın içerisine tuz ilave edin.

Bu tuzlu suyun içerisine sebzelerinizi atın ve 30 dakika kadar bekletin.

Patlıcan diğer sebzelere nazaran daha fazla yağ çektiği için birkaç noktada diğerlerinden ayrılıyor. Patlıcanı alacalı soyduktan sonra doğramadan tuzlu suyun içinde dinlendirmeniz gerekiyor.

Bu yöntem sayesinde kızartmaların daha az yağ çekmesini sağlayabilir ve lezzetli kızartmaların keyfini çıkartabilirsiniz.