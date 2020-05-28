YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kızartmalar bu yöntemle yağ çekmiyor! Tuzlu su, sirke...

Kızartmalar bu yöntemle yağ çekmiyor! Tuzlu su, sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her ne kadar sağlıksız olduğu için uzak durmaya çalışsak da özellikle yaz aylarının en güzel lezzeti kızartmaların gönlümüzdeki yeri başka. Anne elinden çıkmış patates kızartmaları, üzerine bolca sos gezdirilmiş patlıcan, kabak, biber kızartmaları, puf puf hamur işleri… Bu kızartmaları yaparken en büyük sorunumuz ise fazla yağ çekiyor olmaları. İşte sizi bu sorundan kurtaracak püf noktalar…

Kızartmalar bu yöntemle yağ çekmiyor! Tuzlu su, sirke...

Yerken kalorisini hiç umursamak istemediğimiz, mutluluk veren yiyeceklerin en üst sırasında yer alan kızartmalar çoğumuzun vazgeçilmezidir. Her biri "Her gün olsa da hep yesek” dediğimiz lezzetlerden. Bu lezzetler ne yazık ki nedenini anlayamadığımız şekilde yağ çekerler. Sebebi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bu işin sırrını çözelim. Öğreneceğiniz bu yöntemler ile bu zamana kadar yediğiniz en iyi kızartmaları yapacaksınız. Hadi kolları sıvama zamanı!

SEBZE SEÇİMİ

Mutfakta en çok kızarttığımız sebze olan patates kızartmasından başlayalım. Patates seçerken taze ve yeşillenmemiş patatesler almaya mutlaka dikkat etmelisiniz. Taze olmayan patates daha uzun sürede pişer ve kızarabilmesi için daha fazla yağa ihtiyaç duyar. Patatesler daha fazla yağın içinde kaldıkça tüm yağı çekmeye başlar ve çıkan sonuç hiç hoş olmaz. Sadece patatesin değil, kızartılacak tüm sebzelerin taze olması en önemli püf noktalardandır.

SOĞUK SU

soguk su
Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta suyun soğuk olmasıdır. Kızartma yapmak için doğradığınız sebzeleri soğuk su ile yıkayın.
Daha sonra soğuk su dolusu bir kabın içerisine tuz ilave edin.
Bu tuzlu suyun içerisine sebzelerinizi atın ve 30 dakika kadar bekletin.
Patlıcan diğer sebzelere nazaran daha fazla yağ çektiği için birkaç noktada diğerlerinden ayrılıyor. Patlıcanı alacalı soyduktan sonra doğramadan tuzlu suyun içinde dinlendirmeniz gerekiyor.
Bu yöntem sayesinde kızartmaların daha az yağ çekmesini sağlayabilir ve lezzetli kızartmaların keyfini çıkartabilirsiniz.

SUYUNU ALIN

kızmıs yag

Tuzlu suda beklettiğiniz sebzeleri sudan aldıktan sonra mutlaka suyunu sıkın ve havlu kağıt yardımı ile kurulayın. Kuruladığınız sebzeler daha az yağ çeker ve yağın ısı dengesini bozmadan kızartma yapmanızı sağlar.

KIZMIŞ YAĞ

kızmıs yag

Kızartma yapacağınız zaman sebzeleri ve hamur işlerini kızmış yağın içerisine atın. Yağ kızmadan asla kızartma yapmamalısınız! Aksi durumda sebzeler tüm yağı içerisine çeker ve kalorisi bol, yağlı kızartmalar yapmış olursunuz.

Kızartma yağı çok yüksek olmayan ateşte olmalı ve kızartmaları kısa sürede pişirmeye özen göstermelisiniz.

Kızartmaları yeni bir yağda pişirmeye de özellikle dikkat etmelisiniz.
Kızartmaları çıkarırken maşa veya kevgirden yardım almanız fazla yağlardan kurtulmanıza fayda sağlar.

PANELEYEREK KIZARTMA

Biber, patlıcan, kabak hatta bamyaları paneleyerek kızartırsanız daha az yağ çekerler ve formları bozulmamış olur. Ayrıca sebze kızartırken yağın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sirke koymanız da işin bir diğer püf noktasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Yağlı şişeleri böyle temizlediğinizde yağdan eser kalmıyorYağlı şişeleri böyle temizlediğinizde yağdan eser kalmıyor
Kedi dili tarifine doyacağınız 5 nefis tatlı ile karşınızdayız! Kedi dili tarifine doyacağınız 5 nefis tatlı ile karşınızdayız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Salça bu yöntemle küflenmiyor, ilk günkü gibi kalıyor

Salça bu yöntemle küflenmiyor, ilk günkü gibi kalıyor

Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Sır gibi saklanıyor! Haşladıktan sonra 5 dakika buzlu suda bekletirseniz...

Sır gibi saklanıyor! Haşladıktan sonra 5 dakika buzlu suda bekletirseniz...

Profesörden öneri! Günde 2 bardak içip kilolarınızdan arının

Profesörden öneri! Günde 2 bardak içip kilolarınızdan arının

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çıtır çıtır bir böreklerin püf noktası ortaya çıktı! Sır gibi saklanan ipuçları...

Çıtır çıtır bir böreklerin püf noktası ortaya çıktı! Sır gibi saklanan ipuçları...

Yağlı şişeleri böyle temizlediğinizde yağdan eser kalmıyor! Pirinç kullanarak...

Yağlı şişeleri böyle temizlediğinizde yağdan eser kalmıyor

Beyaz lahananın faydaları nelerdir?

Haftada 2 gün tüketildiğinde öyle bir faydası var ki...

Donmuş tavuğu çözdürmenin 3 güvenli yöntemi

10 dakikada tavuk çözdüren yöntem

Haşlanmış patatesi tadı bozulmadan nasıl saklayabiliriz?

Sır gibi saklanıyor! Haşladıktan sonra 5 dakika buzlu suda bekletirseniz...

Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.