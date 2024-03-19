Kızıl Goncalar'daki 'Ramazan' sahnesi gündemdeydi! Ece Üner tepki gösterdi: Gerçekçi değil...

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk günden beri gündemde.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen 'Ramazan' diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu.

Mira'nın 'Ramazan'ı anlamaması dikkat çekti. Spiker Ece Üner ise bu sahnelere sitem etti.

Sahneleri paylaşan Ece Üner "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil!

Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.





