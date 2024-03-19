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Kızıl Goncalar'daki 'Ramazan' sahnesi gündemdeydi! Ece Üner tepki gösterdi: Gerçekçi değil...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2024 13:52
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Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen diyalog gündemdeydi. Spiker Ece Üner bu sahneleri beğenmedi.

Kızıl Goncalar'daki 'Ramazan' sahnesi gündemdeydi! Ece Üner tepki gösterdi: Gerçekçi değil...

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk günden beri gündemde.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen 'Ramazan' diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu.

eet

Mira'nın 'Ramazan'ı anlamaması dikkat çekti. Spiker Ece Üner ise bu sahnelere sitem etti.

'Ramazan kim?' dedi! O sahne gündem oldu 'Ramazan kim?' dedi! O sahne gündem oldu

Sahneleri paylaşan Ece Üner "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil!
Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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