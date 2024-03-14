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Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia montta kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.03.2024 11:15
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Kış mevsiminin soğuk ve zorlu şartlarına karşı en iyi korumayı sunan Columbia Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket, Bahar Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde! Stil sahibi ve konforlu bir giyim tarzı arayanlar için vazgeçilmez bir seçenek olan bu montu kaçırmayın.

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia montta kaçırılmayacak fırsat

Gardırobunuza ekleyebileceğiniz en mantıklı ürün, kaliteli bir kışlık mont olsa gerek. Sezonunda cep yakan montlar, sezon sonlarında bütçe dostu bir hal alıyor. Şimdilerde ya da gelecek sene giymek için kaliteli bir mont arıyorsanız Columbia Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Mont tam size göre! Bahar Fırsatları kapsamında indirime giren ısı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez montu sizin için inceledik. İşte detaylar!

Ömürlük bir seçim: Columbia Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket

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Isı yalıtımlı Omni-Heat™ teknolojisine sahip Columbia Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket, dondurucu soğuklarda bile vücut ısınızı korumanızı sağlayarak soğuktan etkilenmemenize yardımcı olur. Su ve rüzgar geçirmeyen mont, ayarlanabilir kapüşonu ve etek kısmındaki stoperler sayesinde vücuda tam oturur. Yüksek dayanıklılık ve hafiflik sunan sentetik yalıtım malzemesi kullanılan ceket, şık ve spor tasarımı ile günlük kullanıma uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bunun kırmızısı var ve çok severek giyiyorum, siyahını da aldım. 1,72 boy 76 kg için M beden çok iyi duruyor, kalıbı bol değil."

  • "Yağmurluk kadar ince, renk tam siyah değil füme gibi, orijinal bir ürün tam bedeninizi isteyin bence."

  • "Columbia kalitesi, tam beden, orijinal ürün. Almanya'dan kısa sürede adrese teslim. Amazon bu işi çok iyi yapıyor, teşekkür ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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