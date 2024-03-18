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Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.03.2024 15:23
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Bahar Fırsatları ikinci haftasında yüzleri güldürmeye devam ediyor. Onlarca kategorideki binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatları keşfetmenin şimdi tam zamanı! Her adımda tarzınızı ortaya koyacak, her zeminde güvenle yürümenizi sağlayacak Camper ayakkabılar da şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Sizin için indirime giren birbirinden havalı modelleri seçtik. Keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin.

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Şıklığıyla göz kamaştıran kombininize o harika son dokunuşu yapmanız gereken anlarda elinizin altında mutlaka bir çift Camper ayakkabı olmalı! Özgün tasarımlarıyla tüm kombinlerinizin havasını anında yükseltecek Camper ayakkabılar içinde Bahar Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimli fiyatıyla öne çıkan modelleri sizin için seçtik. Gelin, en havalı ayakkabıları birlikte keşfedelim.

Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

1. Camper MW Adana K100864-015 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T143849.571

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şimdiye kadar kullandığım en rahat Camper diyebilirim. Çok şık, hafif ve rahat. Her zaman giydiğiniz bedeni almanızı öneririm."

  • "İstediğim gibi geldi. Çok rahat ve kaliteli bir ürün."
Ürünü İncele

2. Camper Runner K100893-009 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T143957.668

Ayak sağlığını destekleyen tasarımıyla öne çıkan model, deri ve tekstil kombinasyonuyla hem spor hem de şık kombinlerinize uyum sağlar. Kauçuk tabanı her türlü zeminde tutuşu maksimuma çıkararak güvenli adımlar atmanıza yardımcı olur. Hafifliği ve rahatlığıyla kullanıcılarından tam not alan ayakkabı, günlük aktiviteleriniz için ideal bir tercih.

Ürünü İncele

3. Camper K100867-006 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T144644.519

Konfordan ödün vermeden sürdürülebilir şekilde üretilen Camper Pelotas Ariel K100867-006 Ayakkabı, %58 oranında hakiki deri içeriyor. Taban kısmında hafiflik ve esneklik sağlamak için EVA köpük malzeme kullanılan ayakkabı Camper'in özel teknolojisi olan "Pelotas" taban sistemiyle donatıldığından ekstra konfor, dayanıklılık ve stabilite sağlıyor. Şık ve modern tasarımıyla günlük kullanıma uygun bu ayakkabı kullanıcılarından da tam not alıyor.

Ürünü İncele

4. Camper MW Adana K100864-022 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T144428.541

Ürünü İncele

5. Camper Twins K100963-001 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T144204.540

Yüksek kaliteli deri malzemesiyle öne çıkan Camper'ın Twins modeli, ayakkabıda özgün tasarımlardan hoşlananların favorisi olmaya devam ediyor. Rahat ve şık görünüme sahip model, hafif ve esnek yapısıyla her adımda ultra rahatlık sunuyor. Yumuşak iç tabanıyla ayakları yormayan bu ayakkabıya bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Camper Twins K201646-002 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T144524.666

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahatlığına hayran kaldım. Alın aldırın."

  • "Güzel, tarz bir ayakkabı. Camper'ın çok modelini denedim ama bu tam bana göre oldu."
Ürünü İncele

7. Camper Karst Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T145505.561

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat , şık ve kaliteli."

  • "Klasik Camper rahatlığı."
Ürünü İncele

8. Camper Peu K100927-008 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T145628.695

Kauçuk ve kaymaz taban yapısıyla konforlu bir giyim deneyimi sunan Camper Peu K100927-008 Spor Ayakkabı, şık ve modern bir görünüme sahip. Günlük kullanıma uygun spor ayakkabı arayanların favorisi olan bu model, üstün Camper kalitesini modern çizgilerle bir araya getiriyor.

Ürünü İncele

9. Camper K100836-011 Sneaker

Adsız tasarım - 2024-03-18T145738.501

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü ele aldığınızda kalitesi muadillerine göre kendini belli ediyor. Deri yumuşak, Tabanı kaliteli ve giydiğinizde rahat duruşu ayakların rahatlığı insanı memnun ediyor. 45 numara taraklı ayağım olmasına rağmen hiç sıkıntı çekmedim. Tavsiye ederim."

  • "Çok beğendim, çok rahat bir ayakkabı, tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

10. Camper Erkek Peu Cami Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-18T150007.713

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahatlık. Tavsiye ederim."

  • "Çok kaliteli. Favorim ayakkabıda Camper benim."
Ürünü İncele

11. Çok satanlarda birinci sırada: Camper Neuman Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-04T140619.787

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok hafif ve çok rahat. Gayet kaliteli bir ürün. Tavsiye ederim. Parasını hak ediyor."

  • "Çok rahat kaliteli ve hafif bir ayakkabı. 45 giyiyorum ve ayağıma tam oldu. Bütçesi olanlar hiç düşünmeden alsın."
Ürünü İncele

12. Hakiki deri farkı: Camper Deri Spor Ayakkabı Pelotas XLite

Adsız tasarım - 2024-03-04T140845.754

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün orijinal ve kargo hızlı geldi."

  • "Ürün tam göründüğü gibi çok rahat tavsiye olunur. Numara da tam oturdu."
Ürünü İncele

13. Camper Bot Brutus K300484-002 Kahverengi

Adsız tasarım - 2024-03-04T141647.959

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dört dörtlük, beş yıldız bot. Rahat ve çok iyi yalıtımı var. Uzun yıllar dayanacağını umuyorum. Ayak numaranıza dikkat edin. Belirleme önerilerinde tutarsızlıklar var."

  • "Aldığımdan beri bir gün olsun ayağımdan çıkarmadım, harika bir bot. Rahatlığı takdire şayan."
Ürünü İncele

14. Camper Wagon Casual Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-04T142709.966

Erkekler için özel olarak üretilen bej kumaşlı nubuk model Camper Wagon Casual Ayakkabı, OrthoLite® Recycled™ tabanı ve XL EXTRALIGHT® Organix™ 3.0 dış tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile ayaklarınızı yormaz, her adımda konfor sunar. Baharda ve yaz aylarında giymeye uygun olan model tüm kombinlerinize uyum sağlar ve günlük kullanım için harika bir alternatif olarak karşımıza çıkar.

Ürünü İncele

15. Camper Runner Four Deri Sneaker Bot

Adsız tasarım - 2024-03-04T143006.796

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Giydiğim en rahat ayakkabılardan biri. Tavsiye ediyorum, alın aldırın."

  • "Kaydırmıyor, soğuk havalarda sıcak tutuyor. Güzel."
Ürünü İncele

16. Camper Deri Bilekli Bot Peu Pista

Adsız tasarım - 2024-03-04T141911.736

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Modeli ve hakiki deri olması + taban Michelin, buzlu havalarda güven veriyor."

  • "Camper kalitesini kasım indiriminde oldukça uygun fiyata aldık. Türkiye'deki mağaza fiyatının yarısı ve ücretsiz teslimatla... Hızlı kargo ve güvenli teslimat için teşekkürler."
Ürünü İncele

17. Camper K100867-007 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-04T142255.902

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Başka platformda ayakkabının siyah olan almıştım konforlu ve güzel modeli var fakat rengi beklediğimden açık çıktı. Amazon indirimi de alışverişi de çok daha iyi ve başarılı."

  • "Konforlu bir ayakkabı."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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