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Ömürlük laptop çantası arayanlar buraya! Bahar Fırsatları'na özel Samsonite çanta indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.03.2024 15:03
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İhtiyacınız olan ürünleri satın alırken işlevselliğe ve kaliteye önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Uzun yıllar kullanacağınız, bilgisayarınızı ve özel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanıza olanak sağlayan bir sırt çantasına sahip olmak isterseniz dünyaca ünlü seyahat çantası markası Samsonite'ın Bahar Fırsatları'na özel 1985 TL indirimle satışta olan notebook sırt çantası modeline bir göz atabilirsiniz.

Ömürlük laptop çantası arayanlar buraya! Bahar Fırsatları'na özel Samsonite çanta indirimde

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. İşte Samsonite'ın sevilen notebook sırt çantası da bu fırsat ürünlerinden biri. Başta iş dünyası olmak üzere, herkesin ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayarlara uygunluğu ile ön plana çıkan bu ürün kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu çantadaki kısa süreli %36 indirimden faydalanmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise gelin detayları birlikte keşfedelim.

Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

Bir ömür sizinle olacak: Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, Mavi

Adsız tasarım - 2024-03-19T144629.390

Modern ve unisex tasarımıyla öne çıkan Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıfıyla kullanım kolaylığı sunuyor. Easy Pass özelliği sayesinde akıllı cihazlarınızın kablolarının çanta bölmelerinden geçmesine imkan tanıyor, bu sayede akıllı cihazlarınızı çantadan çıkarmadan şarj edebiliyorsunuz. 17,3 inç notebooklar için ideal olan bu çanta, suya dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tablet bölmesine sahip, yanı sıra pek çok iç gözüyle tüm kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı kaliteli bir çanta. Kıyafet uyumuma göre değiştirmelik kullanırım diye düşünerek almıştım ama o kadar iyi ki diğer çantaları bir kenara koydum ve sürekli bu çantayı kullanıyorum. Laptop için son derece korumalı. Çok pis gelmişti, temizleyene kadar canım çıktı ama bir günde teslim edildiği için puan kırmayacağım."

  • "Çantanın kalitesine diyecek söz yok. Alt kısmında yer alan detay aşırı hava katıyor. Ayrıca sipariş verdikten 8 saat sonra ürünün elime ulaşması harikaydı. Tek üzücü tarafı ürünü aldığım fiyattan 1 gün sonra fiyatının düşmüş olması oldu."

  • "Samsonite çantaları çok uzun yıllar kullanılabilecek kalitede. Bu bilgisayar çantası da görece küçük görünümüne rağmen içi çok geniş ve kullanışlı. Rengi çok sevimli alttaki deri detayı da çok şık."

  • "Gerçekten mükemmel bir ürün . Olumsuz yorumları okuyunca şüpheye düşmüştüm fakat çok fonksiyonlu kalitesi çok yüksek bir ürün. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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