Kızıl Goncalar dizisine 'Savcı' geliyor! Ortalık iyice karışacak

Kızıl Goncalar dizisi uzun süre gündemde kalmayı ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Sitare Akbaş, Selen Öztürk, Hazal Türesan, Duygu Sarışın, Melisa Doğu ve Şerif Erol’u buluşturan dizide yeni olaylar yaşanacak.

Gold Film imzalı Kızıl Goncalar dizisine çok iddialı bir karakter geliyor. Diziye tarikatla ilgili inceleme başlatacak bir savcı karakteri dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için arayış sürüyor. Dizinin önümüzdeki dört bölümünde olaylar başka bir boyut kazanacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın ise yönettiği dizi 19. bölümünün ekrana geleceği 20 Mayıs Pazartesi günü sezon finali yapacak.







