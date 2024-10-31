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  4. Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak rolü yüzünden aldığı tepkileri anlattı! 'Yüzüme tüküren teyzeler...'

Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak rolü yüzünden aldığı tepkileri anlattı! 'Yüzüme tüküren teyzeler...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 10:20
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Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Şerif Erol gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği 'Naim Efendi' karakteri ile karşımıza çıkan Mert Turak rolü yüzünden karşılaştığı tepkileri anlattı. Ünlü ismin itirafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak rolü yüzünden aldığı tepkileri anlattı! 'Yüzüme tüküren teyzeler...'

Pazartesi akşamları büyük bir ilgiyle izlenen ve yayınlanan her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Kızıl Goncalar dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Şerif Erol gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide 'Naim Efendi' karakterine ise Mert Turak hayat veriyor.

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İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Bir filmin galasına katılan Mert Turak, dizideki rolü yüzünden maruz kaldığı tepkileri anlattı. Ünlü isim karakterinin hiç sevilmediğini söyleyerek 'Ara ara alışveriş merkezlerinde yüzüme tüküren teyzelerimiz olmuyor değil' dedi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu itirafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Mert Turak'a sosyal medyada; 'oyunculuğu harika', 'müthiş bir oyunculuk' gibi yorumlar yapıldı.

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Mert Turak Kızıl Goncalar Kızıl Goncalar konusu
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