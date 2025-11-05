Mynet Trend

Kızılay tabelası yeni akımın sembolü oldu! Şehir dışında gelenler var

Ankara Kızılay’da Kennedy Caddesi’nde bulunan Kızılay yön tabelası, sosyal medyada yeni akımın sembolü oldu. Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldi. Bu defa da üzeri kirletilen tabelanın önündeki 'fotoğraf' kuyruğu ise bitmedi.

Ankara Kızılay’daki tabela bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu. John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

"EN ANKARA AKIMI"

Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de 'En Ankara Fotoğrafım' akımı için poz verdiği görüldü. Öte yandan ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara'ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılıp, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirdi.

Ailesi ile Ankara'ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, "Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim. Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler" dedi.

Kaynak: İHA

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

