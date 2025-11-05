Kızılay tabelası yeni akımın sembolü oldu! Şehir dışında gelenler var

Ankara Kızılay’daki tabela bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu. John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

"EN ANKARA AKIMI"

Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de 'En Ankara Fotoğrafım' akımı için poz verdiği görüldü. Öte yandan ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara'ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılıp, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirdi.

Ailesi ile Ankara'ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, "Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim. Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler" dedi.

