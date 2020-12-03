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Kızılçan Gölü: Sivas'ın nazar boncuğu

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 03.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Zara ve Hafik ilçesi arasındaki bölgede yer alan irili ufaklı çok sayıda göl, doğal güzellikleriyle adeta büyülüyor. Kızılçan Gölü Anadolu'nun nazar boncuğu olarak anılıyor. Şimdi bu saklı kalmış güzelliği birlikte keşfedelim.

100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan gölü, Turkuaz rengi ile göz dolduruyor. Sivas’ın en büyük krater göllerinden birisi olan göl, farklı coğrafi yapısı ve rengi ile görenleri büyülüyor.

KIZILÇAN GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

sivas kızılçan gölü

Kızılçan Gölü Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne 2 kilometre mesafede bulunuyor. Canova Köyüne geldiğinizde köylülerden yardım isteyebilirsiniz. Köyü geçtikten sonra 2-3 km asfalt bir yoldan ilerliyorsunuz ve sağa dönerek tabela olmayan toprak bir yola giriyorsunuz. Sonrasında yaklaşık 1 km sonra göle ulaşıyorsunuz. Google haritalardaki konumu burada.

KIZILÇAN GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

Yolda ilerlerken yol üzerinde göl asla görünmüyor. Ta ki yanına kadar gidip metrelerce derin bir çukurun dibinden turkuaz rengiyle gözlerinizi kamaştırana dek.

zara canova kızılçan gölü

Gölün derinliği tam olarak bilinmiyor. Bu da daha gizemli görünmesini sağlıyor. Ziyaretçilerden bazılarının gölde yüzdüğü, dalış yaptığı söyleniyor. Ancak risk almamakta ve bu güzelliği görmekle yetinmekte fayda var. Bazı yıllar kış aylarında gölün yüzeyi tamamen buz tutuyor. Ve gölün üzerinde yürüme imkanı da sunuyor.

sivas zara gezilecek yerler

Kızılçan köyü yakınlarında Ağ göl ve Kara göl de bulunuyor. Bu bölgeye kadar gitmişken oraları da görmeden ayrılmamak gerekiyor.


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