Kızılçan Gölü: Sivas'ın nazar boncuğu

100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan gölü, Turkuaz rengi ile göz dolduruyor. Sivas’ın en büyük krater göllerinden birisi olan göl, farklı coğrafi yapısı ve rengi ile görenleri büyülüyor.

KIZILÇAN GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kızılçan Gölü Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne 2 kilometre mesafede bulunuyor. Canova Köyüne geldiğinizde köylülerden yardım isteyebilirsiniz. Köyü geçtikten sonra 2-3 km asfalt bir yoldan ilerliyorsunuz ve sağa dönerek tabela olmayan toprak bir yola giriyorsunuz. Sonrasında yaklaşık 1 km sonra göle ulaşıyorsunuz. Google haritalardaki konumu burada.

KIZILÇAN GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

Yolda ilerlerken yol üzerinde göl asla görünmüyor. Ta ki yanına kadar gidip metrelerce derin bir çukurun dibinden turkuaz rengiyle gözlerinizi kamaştırana dek.

Gölün derinliği tam olarak bilinmiyor. Bu da daha gizemli görünmesini sağlıyor. Ziyaretçilerden bazılarının gölde yüzdüğü, dalış yaptığı söyleniyor. Ancak risk almamakta ve bu güzelliği görmekle yetinmekte fayda var. Bazı yıllar kış aylarında gölün yüzeyi tamamen buz tutuyor. Ve gölün üzerinde yürüme imkanı da sunuyor.

Kızılçan köyü yakınlarında Ağ göl ve Kara göl de bulunuyor. Bu bölgeye kadar gitmişken oraları da görmeden ayrılmamak gerekiyor.



