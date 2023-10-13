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KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı

13.10.2023 19:02 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti 34. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa ve Kıvılcım'ın sahneleri olay olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti 34. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti 34. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa'nın Fatih'e kızı için geri dönmesi ve Doğa'nın anesiyle olan tartışması gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 33. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bebeğin gelmesiyle Ünallar'ın evinde bayram havası esmektedir. Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımlar'ın evinde ise tam anlamıyla yas havası hakimdir. Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçecekler ancak tüm çabaları Fatih'in kumpaslarıyla geri tepecektir. Nilay'ın ısrarıyla Pembe ve Nursema ona tesettür kutlaması düzenleyecekler, lokantada yapılan parti Alev'in de gelmesiyle farklılıkların bir kez daha göz önüne serilmesine neden olacaktır. Doğa'nın avukatının gerçek yüzünü anlayan Kıvılcım, bu işi düzeltmek için Doğa'yla birlikte Ünallar'ın kapısına dayanacaktır.

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KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE!

Bebeğiyle birlikte olmak için Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalan Doğa, hem Fatih'e hem de onun ailesine çok kızgındır. Kızına kavuşmuş ama kendi ailesinden uzaklaştırılmıştır. Fatih'i sağduyuya çeken kişi Abdullah olacaktır. Alev'in karşısına çıkan Rüzgar, onun kendisinden istediği oyuna katılmayı kabul eder. Çalıştığı okulun el değiştirmesiyle yeni sahipleriyle anlaşamayacağını ön gören Kıvılcım ise işinden istifa edecektir. Kızından uzak kalan, işini kaybeden Kıvılcım'ın en büyük dayanağı her zamanki gibi Ömer olacaktır. Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesini kötü bir sürpriz beklemektedir.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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