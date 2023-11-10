KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM SHOW TV CANLI! Kızılcık Şerbeti saat kaçta? Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti 38. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa'nın Fatih'e kızı için geri dönmesi ve Nilay - Mustafa çifti gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 38. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 38. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa'nın kumpasa düşürüldüğünü anlayan Nilay, her zamanki gibi kocasının arkasında duracak, Ünal ailesi de yanlarında olacaktır. Umut'un bir kız arkadaşının Nursemalara yatılı misafir olarak gelmesi ve Pembe'nin bunu gördüğünde gösterdiği tepki, Nursema ve Umut arasında yeni bir soruna yol açacaktır. Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir. Başta Kıvılcım olmak üzere çevresi bir tuhaflık olduğunu fark etmeye başlarlar. Ömer kimseyi üzmemek adına büyük bir karar alır. Fatih'i affetmiş görünse de Doğa'nın başka planları vardır. Fatih onu nasıl oyuna getirdiyse, o da aynı yöntemleri kullanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM SHOW TV CANLI!

Fatih'in canını acıtmak için her yolu deneyen Doğa, önce onun sonsuz öfkesiyle karşı karşıya gelecek, daha sonra hiç ummadığı bir karşılık görerek yine çıkmaza düşecektir. Fatih de boş durmamış işin aslını öğrenmek için harekete geçmiştir. Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılık haberi iki aileye de bomba gibi düşer. Mihri ve Çimen'in arkadaşlığı ise günden güne ilerlemektedir. Onların arkadaşlığı, Kıvılcım ve Ertuğrul'un da yakınlaşmasına sebep olacaktır. Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi ise çok daha büyük olayların habercisidir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi





